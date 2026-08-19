বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল
নিয়োগ

বিইউপিতে শিক্ষকসহ ২৯ ক্যাটাগরিতে চাকরি, পদ ৬৭

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসে (বিইউপি) শিক্ষক ও প্রশাসনিক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ২৯ ক্যাটাগরিতে মোট পদসংখ্যা ৬৭। আবেদনের শেষ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: অধ্যাপক

বিষয় ও পদসংখ্যা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-১, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স-১, ম্যানেজমেন্ট-১।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৩) ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা।

২. পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক

বিষয় ও পদসংখ্যা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-১, ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি-১, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস-১, ডাটা সায়েন্স-১, ইসলামিক স্টাডিজ-১।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৪) ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা।

৩. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক

বিষয় ও পদসংখ্যা: ফার্মেসি-২, ডাটা সায়েন্স-১, ইসলামিক স্টাডিজ-১।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৬) ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

বয়স: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।

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৪. পদের নাম: প্রভাষক

বিষয় ও পদসংখ্যা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-৫, ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি-৪, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স-৩, ম্যানেজমেন্ট-১, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস-৩, মার্কেটিং-১, পিস, কনফ্লিক্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস-১।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

৫. পদের নাম: সেকশন অফিসার

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

৬. পদের নাম: সেকশন অফিসার (লাইব্রেরি)

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

৭. পদের নাম: সহকারী প্রোগ্রামার

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল : (গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

৮. পদের নাম: ডেভেলপমেন্ট অফিসার (সিভিল ইঞ্জিনিয়ার)

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

৯. পদের নাম: ল্যাব টেকনিশিয়ান

বিষয় ও পদসংখ্যা: আইসিটি-১, সিএসই-১, ফার্মেসি-১।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১১) ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

১০. পদের নাম: হার্ডওয়্যার টেকনিশিয়ান

পদসংখ্যা:১

বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)

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১১. পদের নাম: নেটওয়ার্ক টেকনিশিয়ান

পদসংখ্যা:১

বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)

১২. পদের নাম: ওয়ার্ক সুপারভাইজার (ইলেকট্রিক্যাল)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)

১৩. পদের নাম: হিসাবরক্ষক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)

১৪. পদের নাম: কেয়ারটেকার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)

১৫. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

১৬. পদের নাম: ইলেকট্রিশিয়ান

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

১৭. পদের নাম: প্লাম্বার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

১৮. পদের নাম: এসি মেকানিকস

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

১৯. পদের নাম: জেনারেটর অপারেটর

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

২০. পদের নাম: পাম্প অপারেটর

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

২১. পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেডম্যান (STP Operator)

পদসংখ্যা:১

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

২২. পদের নাম: সহকারী ড্রাইভার

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল:৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

২৩. পদের নাম: ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)

২৪. পদের নাম: লিফট অপারেটর

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)

২৫. পদের নাম: সহকারী বাবুর্চি

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা (গ্রেড-১৯)

২৬. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

২৭. পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী

পদসংখ্যা: ৬

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

২৮. পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

২৯. পদের নাম: অ্যাটেনডেন্ট

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

আবেদনের নিয়ম

প্রার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

অনলাইনে আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণ এবং আবেদন ফি পরিশোধের পর আবেদনপত্র ডাউনলোড করতে হবে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ৪ সেট আবেদনপত্র ‘রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা-১২১৬’ এই ঠিকানায় ডাকযোগে অথবা কুরিয়ারের মাধ্যমে পৌঁছাতে হবে। সরাসরি বিইউপিতে কোনো আবেদনপত্র জমা নেওয়া হবে না। খামের ওপর প্রার্থিত পদের নাম ও নিজ জেলা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শুরু: ২৩ আগস্ট ২০২৬

আবেদন শেষ: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬

বিস্তারিত দেখুন ঠিকানায়

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