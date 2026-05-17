জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ে ৯৬৮ কর্মী নিয়োগে আবেদন শুরু ১৮ মে থেকে
নিয়োগ

জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনে ৯৬৮ পদে বিশাল নিয়োগ, আবেদন এইচএসসি-এসএসসি পাসেও

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ে রাজস্ব খাতভুক্ত বিভিন্ন শূন্য পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডে ৮ পদে ৯৬৮ কর্মী নিয়োগে ১৩ মে প্রকাশ করা হয়েছে এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, জেলা জজ ও অধস্তন আদালত/ট্রাইব্যুনালসহ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সহায়ক কর্মচারী হিসেবে এ নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন ১৮ মে থেকে শুরু হবে। আগ্রহীদের জন্য আবেদনের সুযোগ আগামী ৪ জুন বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়

চাকরির ধরন: সরকারি চাকরি (রাজস্ব খাতভুক্ত)

মোট শূন্য পদ: ৯৬৮টি

আবেদনের মাধ্যম: অনলাইন

আবেদনের ওয়েবসাইট দেখুন এখানে

পদের নাম, শূন্য পদের সংখ্যা ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা—

১. ক) পদের নাম: সাঁটলিপিকার

পদসংখ্যা: ৬২টি

বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)

১. খ) পদের নাম: স্টেনোগ্রাফার

পদসংখ্যা: ২০টি

বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)

জেলা জজ ও অধস্তন আদালত/ট্রাইব্যুনালসহ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সহায়ক কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়

২. ক) পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ১৭৩টি

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

২. খ) পদের নাম: স্টেনোটাইটিস্ট/সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ৭৮টি

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

৩. ক) পদের নাম: বেঞ্চ সহকারী

পদসংখ্যা: ১১টি

বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৫)

৩. খ) পদের নাম: বেঞ্চ সহকারী

পদসংখ্যা: ৬৯টি

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,১০০ টাকা (গ্রেড-১৬)

৪. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ১২টি

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

৫. ক) পদের নাম: গাড়িচালক

পদসংখ্যা: ১২টি

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

৫. খ) পদের নাম: গাড়িচালক

পদসংখ্যা: ৮টি

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

৬. পদের নাম: জারিকারক

পদসংখ্যা: ১৩০টি

বেতন স্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা (গ্রেড-১৯)

৭. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ২৯৯টি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

৮. ক) পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী

পদসংখ্যা: ২৬টি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন শেষ ৪ জুন ২০২৬, বিকেল ৫টা

৮. খ) পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী

পদসংখ্যা: ৬৮টি

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

প্রার্থীর বয়স: ১৮-৩২ বছর (১ মে ২০২৬ তারিখে)। তবে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য

আবেদন যেভাবে—

আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে ফরম পূরণের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন

আবেদনের গুরুত্বপূর্ণ তারিখ—

  • আবেদন শুরু ১৮ মে সকাল ১০টা থেকে

  • আবেদন শেষ: আগামী ৪ জুন ২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত

  • আবেদনের যোগ্যতা, আবেদনপদ্ধতিসহ অন্যান্য সব বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে এখানে ক্লিক করুন।

