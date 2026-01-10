গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক নিয়োগের সুযোগ

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। সরাসরি বা ডাকযোগে আবেদন করতে হবে। পানসেবী ও ধূমপায়ীদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই উল্লেখ করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: অধ্যাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: আইন বিভাগ-০১, ফার্মেসি বিভাগ-০১, মেডিকেল ফিজিকস অ্যান্ড বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ-০১ এবং ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ-০১
২. পদের নাম: প্রভাষক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: মেডিকেল ফিজিকস অ্যান্ড বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ (বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং)-০১, ফলিত গণিত-০১ এবং ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ (অ্যাকাউন্টিং)-০১
আবেদনের নিয়ম
প্রার্থীদের ২ কপি সদ্য তোলা ছবি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য অভিজ্ঞতা সনদের (সত্যায়িত) ফটোকপি ও আবেদন ফির ব্যাংক ড্রাফটের কপিসহ সরাসরি/ডাকযোগে ‘রেজিস্ট্রার’ বরাবর গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে।
আবেদন ফি
৫০০ টাকা।
আবেদনের শেষ তারিখ
২৫ জানুয়ারি ২০২৬।
শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, প্রকাশনার তথ্য ও অন্যান্য শর্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।