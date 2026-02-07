বিদ্যুৎ কোম্পানিতে চাকরিতে আবেদন শেষ ৮ ফেব্রুয়ারি, মূল বেতন ৫২০০০-৭০০০০ টাকা

বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানি রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (আরপিসিএল)-নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার লিমিটেড (আরএনপিএল) জনবল নিয়োগের আবেদন চলছে। ডেপুটি ম্যানেজার (কেমিক্যাল) ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (কেমিক্যাল) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। বেতনের সঙ্গে নানা সুযোগ–সুবিধা আছে এসব পদে।
পদের বিবরণ—
১. পদের নাম: ডেপুটি ম্যানেজার (কেমিক্যাল)
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড: ৬
মূল বেতন: ৭০,০০০ টাকা।
বাড়িভাড়া: মূল বেতনের ৫৫ শতাংশ।
প্রজেক্ট ভাতা: মূল বেতনের ২০ শতাংশ (সাইট অফিসের জন্য)।
যাতায়াত ভাতা: ৪,০০০ টাকা।
চিকিৎসা ভাতা: মূল বেতনের ১০ শতাংশ।
অন্যান্য: ২টি উৎসব বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ও গ্রুপ ইনস্যুরেন্স।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক অথবা রসায়ন/ফলিত রসায়নে এমএসসি বা বিএসসি (অনার্স)। শিক্ষাজীবনে কোনো স্তরেই তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫ বছরের অভিজ্ঞতা (এর মধ্যে ২ বছর পাওয়ার জেনারেশন ইউটিলিটিতে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে)।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর (০৮.০২.২০২৬ অনুযায়ী)।
২. পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (কেমিক্যাল)
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড: ৮
মূল বেতন: ৫২,০০০ টাকা।
বাড়িভাড়া: মূল বেতনের ৫৫ শতাংশ।
প্রজেক্ট ভাতা: মূল বেতনের ২০ শতাংশ (সাইট অফিসের জন্য)।
যাতায়াত ভাতা: ৩,৫০০ টাকা।
চিকিৎসা ভাতা: মূল বেতনের ১০ শতাংশ।
অন্যান্য: ২টি উৎসব বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ও গ্রুপ ইনস্যুরেন্স।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক অথবা রসায়ন/ফলিত রসায়নে এমএসসি বা বিএসসি (অনার্স)। শিক্ষাজীবনে কোনো স্তরেই তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়।
দক্ষতা: বাংলা ও ইংরেজিতে ভালো যোগাযোগ দক্ষতা এবং কম্পিউটার চালনায় পারদর্শী হতে হবে।
আবেদনে বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর (৮.০২.২০২৬ অনুযায়ী)।
আবেদনের নিয়মাবলি—
এই দুই পদে চাকরি পেতে আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের লিংক অথবা www.rnpl.com.bd
আবেদনের শেষ তারিখ: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ (বিকেল ৫টা)।
আবেদন ফি: ২০০ টাকা (টেলিটক প্রিপেইড সিমের মাধ্যমে এসএমএস করে জমা দিতে হবে)।
আবেদনের বিস্তারিত দেখুন এখানে