এনটিআরসিএর ষষ্ঠ গণবিজ্ঞপ্তিতে ভুল চাহিদায় সুপারিশপ্রাপ্ত ৪৪৫ জনকে রি-সুপারিশ

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) ষষ্ঠ গণবিজ্ঞপ্তিতে ভুল চাহিদায় সুপারিশপ্রাপ্ত ৪৪৫ জনকে রি-সুপারিশ করা হয়েছে। ৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ এনটিআরসিএর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রতিস্থাপনকৃত প্রার্থী এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানকে মুঠোফোনে এসএমএসের মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে। রি-সুপারিশপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে যোগদান করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
১. প্রতিস্থাপনকৃত প্রার্থীরা এনটিআরসিএ'র ওয়েবসাইটের অথবা সাইটে প্রবেশ করে নিয়োগ সুপারিশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন।
২. প্রতিস্থাপনকৃত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে Joining Status (Yes/No) পূরণ করার প্রয়োজন নেই।