এনআরবি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

বেসরকারি এনআরবি ব্যাংক পিএলসিতে ‘সেন্টার ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিএ অথবা স্নাতকোত্তর/স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: এনআরবি ব্যাংক পিএলসি
পদের নাম: সেন্টার ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ অথবা স্নাতকোত্তর/স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে
অভিজ্ঞতা: ৮-১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
আবেদনে বয়স: আবেদনকারীর সর্বোচ্চ বয়স হতে হবে ৫০ বছর
কর্মস্থল: যেকোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আবেদনের বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।