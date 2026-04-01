১৮ থেকে ৩২ বছর বয়সীরা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের চাকরির জন্য আবেদন করতে পারবেন
নিয়োগ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে চাকরি, পদ ১০৩

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে অফিস সহায়ক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১০৩। ২ এপ্রিল আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে চলবে আগামী ১ মে পর্যন্ত।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ১০৩

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বয়স: ১ মে ২০২৬ তারিখে সর্বনিম্ন ১৮ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে।

বেতন স্কেল

৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীরা এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন ফি

সার্ভিস চার্জসহ ৫৬ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শুরু: ২ এপ্রিল ২০২৬, সকাল ১০টা।

আবেদন শেষ: ১ মে ২০২৬, বিকেল ৫টা।

*বিস্তারিত দেখুন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে

