৬টি ভাষার প্রশিক্ষক নেবে সরকার, ঘণ্টাপ্রতি বেতন ৮০০ টাকা, পদ ১২৪

৬টি ভাষা শিক্ষা কোর্স পরিচালনার জন্য অতিথি ভাষা প্রশিক্ষক নিয়োগ দিচ্ছে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)। মোট পদসংখ্যা ১২৪। বিএমইটির নিয়ন্ত্রণাধীন ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি)/কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্র (টিটিসি)/ শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ দপ্তরগুলোয় প্রশিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে।
পদের নাম: অতিথি ভাষা প্রশিক্ষক
১. ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম: জাপানিজ
পদসংখ্যা: ৫১
আবেদনের যোগ্যতা: ন্যূনতম এইচএসসি/সমমান পাসসহ জাপানিজ ভাষাগত দক্ষতায় JLPT N3/সমমান লেভেল পাস হতে হবে। জাপানে তিন বছরের অধিক সময় অবস্থানকারীরা/স্বনামধন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে তিন বছরের অধিক সময় জাপানিজ ভাষা প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারীরা অগ্রাধিকার পাবেন।
২. কোরিয়ান
পদসংখ্যা: ০১
আবেদনের যোগ্যতা: ন্যূনতম এইচএসসি/সমমান পাসসহ কোরিয়ান ভাষাগত দক্ষতা পরীক্ষায় TOPIK Level-3/সমমান পাস হতে হবে। কোরিয়ায় তিন বছরের অধিক সময় অবস্থানকারীরা/স্বনামধন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে তিন বছরের অধিক সময় কোরিয়ান ভাষা প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারীরা অগ্রাধিকার পাবেন।
৩. ইংরেজি
পদসংখ্যা: ৩১
আবেদনের যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর/সমমান ডিগ্রি থাকতে হবে। ইংরেজি ভাষাভাষী দেশে তিন বছরের অধিক সময় অবস্থানকারীরা/স্বনামধন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে তিন বছরের অধিক সময় ইংরেজি ভাষা প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারীরা/IELTS-এ ৬.৫ পয়েন্ট অর্জনকারী প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন।
৪. আরবি
পদসংখ্যা: ২৬
আবেদনের যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর/সমমান ডিগ্রি থাকতে হবে। আরবি ভাষাভাষী দেশে তিন বছরের অধিক সময় অবস্থানকারীরা/স্বনামধন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে তিন বছরের অধিক সময় আরবি ভাষা প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারীরা অগ্রাধিকার পাবেন।
৫. জার্মান
পদসংখ্যা: ০৭
আবেদনের যোগ্যতা: ন্যূনতম এইচএসসি/সমমান পাসসহ জার্মান ভাষাগত দক্ষতা পরীক্ষায় ন্যূনতম Level-B1 পাস থাকতে হবে। জার্মানিতে তিন বছর বা অধিক সময় কাজের/স্বনামধন্য কোন প্রতিষ্ঠানে তিন বছরের অধিক সময় জার্মান ভাষা প্রশিক্ষক হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবে।
৬. ইতালিয়ান
পদসংখ্যা: ০৮
আবেদনের যোগ্যতা: ন্যূনতম এইচএসসি/সমমান পাসসহ ইতালিয়ান ভাষাগত দক্ষতা পরীক্ষায় ন্যূনতম Level-A2 পাস থাকতে হবে। ইতালিতে তিন বছর বা অধিক সময় কাজের/স্বনামধন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে তিন বছরের অধিক সময় ইতালিয়ান ভাষা প্রশিক্ষক হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন।
২২-৪৫ বছর (অধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য)।
ঘণ্টাপ্রতি ৮০০ টাকা
বিএমইটিয়ের ওয়েবসাইট থেকে নির্ধারিত আবেদন ফরম ডাউনলোড করে পূরণ করে আবেদনপত্রের স্ক্যান কপি bmettrs@gmail.com ই-মেইলে প্রেরণ করতে হবে।
৮ ডিসেম্বর ২০২৫
১. প্রাপ্য সম্মানী থেকে ১০% হারে আয়কর কর্তন করা হবে।
২. আমন্ত্রণ প্রাপ্তিসাপেক্ষে নির্বাচিত অতিথি ভাষা প্রশিক্ষকেরা দায়িত্ব পালন করবেন। কোনো কারণ দর্শানো ব্যতীত কর্তৃপক্ষ যেকোনো সময় তাঁর আমন্ত্রণ বাতিল করার ক্ষমতা রাখে।
৩. প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে, সে ক্ষেত্রে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
৪. প্রার্থীকে দেশের অভ্যন্তরে যেকোনো উপজেলা/জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
বিস্তারিত দেখুন বিএমইটির ওয়েবসাইটে