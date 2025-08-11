নিয়োগ

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালে চাকরি, পদ চুক্তিভিত্তিক

বেসরকারি সংস্থা প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে জনবল নিয়োগ দেবে। সংস্থাটি ট্রেনিং এক্সপার্ট পদে কর্মী নেবে। চাকরির মেয়াদ সর্বোচ্চ ৩০ মাস। প্রাথমিকভাবে এক বছরের চুক্তি হলেও কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে নবায়নের সুযোগ রয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

এক নজরে চাকরির বিববরণ

পদের নাম: ট্রেনিং এক্সপার্ট

পদসংখ্যা: উল্লেখ নেই

যোগ্যতা: সামাজিক মানস পরিবর্তন, জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি (GESI), জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা (GBV) প্রতিরোধ এবং যৌন হয়রানি ও শোষণ প্রতিরোধে (PSHEA) অন্তত ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, প্রশিক্ষণ উপকরণ তৈরি, কর্মশালা পরিচালনায় দক্ষতা থাকতে হবে। বাংলা ও ইংরেজি—দুই ভাষায় সাবলীল হতে হবে। সরকারি সংস্থা, বাস্তবায়নকারী অংশীদার ও কমিউনিটি গ্রুপের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ডিজিটাল টুলস ব্যবহারে দক্ষতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক (প্রাথমিকভাবে এক বছর, নবায়নযোগ্য)

চাকরির মেয়াদ: সর্বোচ্চ ৩০ মাস

কর্মস্থল: বাংলাদেশ (উল্লেখ নেই)

সুবিধা: প্রতিযোগিতামূলক বেতন, সঙ্গী ও সন্তানের জন্য চিকিৎসাসুবিধা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, উৎসব ভাতা, ছুটি, বিমা, বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা, মুঠোফোন ভাতা, মাতৃত্ব/পিতৃত্বকালীন ছুটি ও ডে-কেয়ার সুবিধা।

যেভাবে আবেদন

আগ্রহী প্রার্থীদের প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের ওয়েবসাইটে গিয়ে নিয়োগ ও আবেদনের বিস্তারিত প্রক্রিয়া জেনে নিয়ে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৬ আগস্ট ২০২৫।

