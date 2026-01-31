বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে স্নাতেকাত্তরে নিয়োগ, বেতন ৫০ হাজার টাকা

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ‘ফিল্ড অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি। আবেদনকারী প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা এ পদে কেউ চাকরি পেলে মাসে বেতন হবে ৫০ হাজার টাকা।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি
পদের নাম: ফিল্ড অফিসার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: ৫০,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: রাজশাহী
আবেদনের নিয়ম: আবেদনের পদ্ধতি ও আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬