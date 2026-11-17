রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বিভাগে সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১৮। আবেদনের শেষ তারিখ ১ ডিসেম্বর ২০২৬।
১. বিভাগ: আইন বিভাগ
পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রভাষক (৩)
২. বিভাগ: অ্যাগ্রোনমি অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন বিভাগ
পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রভাষক (৩)
৩. বিভাগ: সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
পদের নাম ও পদসংখ্যা: ১. সহকারী অধ্যাপক/ প্রভাষক (৭)
২. প্রভাষক (১)
৪. বিভাগ: মনোবিজ্ঞান বিভাগ
পদের নাম ও পদসংখ্যা: ১. সহকারী অধ্যাপক/ প্রভাষক (৩)
২. প্রভাষক (১)
বেতন স্কেল
সহকারী অধ্যাপক: ৭১,০০০–১,৩৪,০০০ টাকা।
প্রভাষক: ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
প্রথমে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। অনলাইনে আবেদনের পর ছয় সেট দরখাস্ত ‘এ এইচ এম আসলাম হোসেন, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত); বরাবর পৌঁছাতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
১ ডিসেম্বর ২০২৬, বিকেল ৪টা।
বিশেষ নির্দেশনা
১৬ আগস্ট ২০২৩ তারিখের বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের নতুনভাবে আবেদন করার প্রয়োজন নেই। তবে ইতিপূর্বে আবেদনকারীদের কেউ অতিরিক্ত যোগ্যতার তথ্যাবলি যুক্ত করতে চাইলে নতুনভাবে আবেদন করতে পারবেন।
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