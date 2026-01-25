নিয়োগ

ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল নেবে ৫৭ জন, আবেদন শেষ ২৬ জানুয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল (এফআরসি) জনবল নিয়োগে আবেদন চলছে। ১৫ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ৫৭ জনকে নিয়োগে ৬ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে অনলাইনে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। আবেদনের সুযোগ আর দুই দিন

পদের বিবরণ—

১. পদের নাম: প্রোগ্রামার

সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স বা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: গ্রেড-৬।

২. পদের নাম: সহকারী পরিচালক

সংখ্যা: ১০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় প্রশাসন, ফিন্যান্স, অর্থনীতি, ব্যাংকিং, ম্যানেজমেন্ট, পরিসংখ্যান বা আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বেতন: গ্রেড-৯।

৩. পদের নাম: মানদণ্ড নির্ধারণী কর্মকর্তা

সংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় প্রশাসন, ফিন্যান্স, অর্থনীতি, ব্যাংকিং, ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বেতন: গ্রেড-৯।

৪. পদের নাম: মনিটরিং কর্মকর্তা

সংখ্যা: ৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় প্রশাসন, ফিন্যান্স, অর্থনীতি, ব্যাংকিং, ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বেতন: গ্রেড-৯।

৫. পদের নাম; নিরীক্ষা চর্চা কর্মকর্তা

সংখ্যা: ৮টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় প্রশাসন, ফিন্যান্স, অর্থনীতি, ব্যাংকিং, ম্যানেজমেন্ট, আইন বিষয়ে স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বেতন: গ্রেড-৯।

৬. পদের নাম: সহকারী প্রোগ্রামার

সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স বা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: গ্রেড-৯।

৭. পদের নাম: সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার

সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: গ্রেড-৯।

৮. পদের নাম: হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

সংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: হিসাববিজ্ঞান বা ব্যবসায় প্রশাসন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বেতন: গ্রেড-১০।

৯. পদের নাম: ব্যক্তিগত সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে।

বেতন: গ্রেড-১৪।

১০. পদের নাম: হিসাবরক্ষক

সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিসাববিজ্ঞান বা ব্যবসায় প্রশাসন বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: গ্রেড-১৪।

১১. পদের নাম: হিসাব সহকারী

সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে।

বেতন: গ্রেড-১৪।

১২. পদের নাম: স্টোরকিপার

সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: গ্রেড-১৬।

১৩. পদের নাম: ডেটা এন্ট্রি বা কন্ট্রোল অপারেটর

সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: গ্রেড-১৬।

১৪. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

সংখ্যা: ১০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: গ্রেড-১৬।

১৫. পদের নাম: অফিস সহায়ক

সংখ্যা: ১০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: গ্রেড-২০।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন করতে হবে অনলাইনে। এ লিংকে গিয়ে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়

২৬ জানুয়ারি, ২০২৬ বিকেল ৫টা।

