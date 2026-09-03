মেঘনা গ্রুপে চাকরি, সরাসরি সাক্ষাৎকারে নেবে ১১৫ জন

মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের অধীন অ্যালুমিনিয়াম প্ল্যান্টের জন্য জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ৭ ক্যাটাগরিতে মোট পদসংখ্যা ১১৫। ৫ থেকে ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হবে।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: সিনিয়র অপারেটর/ অপারেটর
পদসংখ্যা: ৪৫
সেকশন/বিভাগ: এক্সট্রশন, কাস্টিং, অক্সিডেশন (অ্যানোডাইজেশন) ও ইডি ওয়ার্কশপ, স্প্রে-প্রিন্টিং।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে দুই থেকে ছয় বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
২. পদের নাম: ক্রেন অপারেটর/হেলপার
পদসংখ্যা: ২০
সেকশন/বিভাগ: এক্সট্রশন, কাস্টিং, অক্সিডেশন (অ্যানোডাইজেশন) ও ইডি ওয়ার্কশপ, স্প্রে-প্রিন্টিং।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে দুই থেকে ছয় বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৩. পদের নাম: সুপারভাইজার/ফোরম্যান
পদসংখ্যা: ৪
সেকশন/বিভাগ: অক্সিডেশন (অ্যানোডাইজেশন) ও ইডি ওয়ার্কশপ, মোল্ড রিপেয়ার (ডাই ডিজাইন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স)।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে ৮ থেকে ১০ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৪. পদের নাম: সিনিয়র অপারেটর/অপারেটর (শ্রিংক রেপিং)/প্রটেকটিভ ফিল্ম অপারেটর/লেজার প্রিন্টিং অপারেটর
পদসংখ্যা: ১২
সেকশন/বিভাগ: প্যাকেজিং।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে দুই থেকে ছয় বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৫. পদের নাম: ফোরম্যান/সিনিয়র মেকানিক/মেকানিক/সহকারী মেকানিক
পদসংখ্যা: ১০
সেকশন/বিভাগ: মেইনটেন্যান্স (মেকানিক্যাল)।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে ৮ থেকে ১০ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৬. পদের নাম: ইলেকট্রিশিয়ান/সহকারী ইলেকট্রিশিয়ান
পদসংখ্যা: ১০
সেকশন/বিভাগ: মেইনটেন্যান্স (ইলেকট্রিক্যাল)।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে দুই থেকে আট বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং প্রার্থীকে অবশ্যই এবিসি লাইসেন্সধারী হতে হবে।
৭. পদের নাম: মিলিং অপারেটর/লেদ অপারেটর/ওয়েল্ডার
পদসংখ্যা: ৪
সেকশন/বিভাগ: মেইনটেন্যান্স (মোল্ড)।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে দুই থেকে ছয় বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৮. পদের নাম: সুপারভাইজার/সিনিয়র ডেলিভারি ম্যান/ডেলিভারি ম্যান
পদসংখ্যা: ১০
সেকশন/বিভাগ: ডেলিভারি।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে চার থেকে পাঁচ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন-ভাতা
প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী।
সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র
মেঘনা গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ফ্যাক্টরি কমপ্লেক্স, কুমিল্লা ইকোনমিক জোন (CEZ), মেঘনা হোমনা রোড, লুটেরচর, কুমিল্লা।
সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়
৫ থেকে ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা।