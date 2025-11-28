নিয়োগ

নেসকোতে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তির পুনঃপ্রকাশ

প্রথম আলো ডেস্ক

নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই পিএলসি (নেসকো) নির্বাহী পরিচালক (ফাইন্যান্স) পদে নিয়োগের জন্য পুনরায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আগের বিজ্ঞপ্তিতে (২০ অক্টোবর প্রকাশিত) যারা আবেদন করেছেন, তাদের পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই। আবেদনের শেষ সময় ১০ ডিসেম্বর ২০২৫।

পদের নাম: নির্বাহী পরিচালক (ফাইন্যান্স)

পদসংখ্যা: ০১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম MBA/MCom ডিগ্রি থাকতে হবে এবং মোট ১৮ বছরের অভিজ্ঞতা আবশ্যক। সরকারি, রাষ্ট্রায়ত্ত বা বেসরকারি খাতে সিনিয়র ব্যবস্থাপনা পদে অভিজ্ঞতা থাকা বাধ্যতামূলক। গ্রেডিং সিস্টেমে ন্যূনতম CGPA ৫.০ স্কেলে ৩.৫ এবং ৪.০ স্কেলে ২.৫ থাকতে হবে। সরকারি আইন, PPA, PPR, কর্পোরেট গভর্ন্যান্স, ট্যাক্স/VAT এবং কৌশলগত ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সুদৃঢ় জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

বেতন স্কেল: ১,৪৯,০০০ টাকা

বয়সসীমা: ২২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ৪৫ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

আবেদনের নিয়ম

নেসকোর ক্যারিয়ার সাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

আবেদন ফি

২,০০০ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শুরু: ২৭ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ৯টা

আবেদন শেষ: ১০ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা

