আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টে ৯ থেকে ২০ গ্রেডে চাকরি, পদ ২২

আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট পিএলসিতে ৯ম থেকে ২০তম গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ২২। আবেদনের শেষ তারিখ ২৭ অক্টোবর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: সিনিয়র অফিসার
পদসংখ্যা: ৫
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
২. পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যানালিস্ট
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
৩. পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
৪. পদের নাম: অফিসার
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১০) ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
৫. পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার (ডাটা এন্ট্রি অপারেটর)
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
৬. পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার (ক্যাশিয়ার)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
৭. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি
১ থেকে ৪ নম্বর পদ: ২০০ টাকা; ৫ ও ৬ নম্বর পদ: ১০০ টাকা এবং ৭ নম্বর পদ: ৫০ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শুরু: ১ অক্টোবর ২০২৬
আবেদন শেষ: ২৭ অক্টোবর ২০২৬