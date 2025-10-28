২৫ জন শিক্ষক নিয়োগ দেবে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদে ২৫ জনকে স্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ সময় আগামী ১৭ নভেম্বর।
১. পদের নাম: অধ্যাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: ক. ফার্মেসি বিভাগ–১
খ. কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ–১
গ্রেড ও বেতন: (গ্রেড-৩) ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা।
২. পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: ক. পরিসংখ্যান বিভাগ–১
খ. ফার্মেসি বিভাগ–১
গ. লোকপ্রশাসন বিভাগ–১
ঘ. নৃবিজ্ঞান বিভাগ–১
ঙ. ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ–১
গ্রেড ও বেতন: (গ্রেড-৪) ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা।
৩. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: ক. রসায়ন বিভাগ–১
খ. ইংরেজি বিভাগ–২
গ. অর্থনীতি বিভাগ–১
ঘ. লোকপ্রশাসন বিভাগ–১
ঙ. কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ–২
চ. ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি বিভাগ–১
ছ. পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ–১
গ্রেড ও বেতন: (গ্রেড-৬) ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
৪. পদের নাম: প্রভাষক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: ক. গণিত বিভাগ–২
খ. পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ-১
গ. পরিসংখ্যান বিভাগ–১
ঘ. ফার্মেসি বিভাগ–১
ঙ. ইংরেজি বিভাগ–১
চ. প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ–১
ছ. গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ (সহকারী অধ্যাপক পদের বিপরীতে)–২
গ্রেড ও বেতন: (গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
আগ্রহী প্রার্থীদের কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট www.cou.ac.bd এ প্রকাশিত নির্ধারিত আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে হবে। আবেদনপত্র ডাযোগে প্রেরণ করতে হবে।
আবেদনের ঠিকানা
রেজিস্ট্রার, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।
আবেদন ফি
২০০ টাকা (জনতা ব্যাংকের যেকোনো শাখায় ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার করতে হবে)।
আবেদনের শেষ সময়
১৭ নভেম্বর ২০২৫
নির্দেশনা
১. সনাতন পদ্ধতিতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণি থাকতে হবে।
২. সব প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পদে ১১ এবং সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদে ১০ সেট আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।
৩. চাকরিরত প্রার্থীদের অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।