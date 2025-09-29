ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার পদে নিয়োগ দিচ্ছে ইসলামী ব্যাংক

ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইসলামী ব্যাংক। বিজ্ঞপ্তিতে পদ সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। কর্মস্থল হবে বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে। আজ (সোমবার) এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।
পদের নাম: ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার্স ডিগ্রি থাকতে হবে এবং কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়। অথবা উজিসি অনুমোদিত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেকোনো বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা: আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষতা এবং প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল স্কিল থাকতে হবে। এমএস অফিস ব্যবহারে সুদক্ষ হতে হবে।
ব্যাংকের বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী। প্রবেশন পিরিয়ডে বেতন মাসিক ২৮,০০০/- টাকা।
বয়সসীমা: ন্যূনতম ২২ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
১। নির্বাচিত প্রার্থীদের ব্যাংকে যোগদানের তারিখ থেকে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছর চাকরি করার জন্য একটি নিশ্চয়তা বন্ড (Surety Bond) সই করতে হবে।
২। শুধু সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত এবং বৈধ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে।
৩। সব যোগাযোগ এসএমএসের মাধ্যমে করা হবে।
৪। কোনো উপস্থিতির সনদ (appeared certificate) গ্রহণযোগ্য নয়।
আগ্রহী প্রার্থীদের ব্যাংকের ওয়েবসাইট http://career.islamibankbd.com–এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
১৬ অক্টোবর ২০২৫