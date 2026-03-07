নিয়োগ

পিএসসি স্বাস্থ্য ক্যাডারে নেবে ৩০০ চিকিৎসক, ৮ মার্চ শেষ আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারে বিভিন্ন ক্যাটাগরির পদে সরাসরি নিয়োগে আবেদনপত্র আহ্বান করেছিল বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। মোট ৩০০টি পদে সরাসরি নিয়োগে আবেদন চলছে। পিএসসির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ৮ মার্চ ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: অধ্যাপক
পদসংখ্যা: ৩৫
বয়স: সর্বোচ্চ ৫০ বছর (বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য)।
বেতন: ৫৬,৫০০–৭৪,৪০০ টাকা (গ্রেড–৩)

২. পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক
পদসংখ্যা: ১১৩
বয়স: সর্বোচ্চ ৪৫ বছর (বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য)।
বেতন: ৫০,০০–৭১,২০০ টাকা (গ্রেড–৪)

৩. পদের নাম: সিনিয়র কনসালট্যান্ট
পদসংখ্যা: ৩১
বয়স: সর্বোচ্চ ৪০ বছর (বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য)।
বেতন: ৪৩,০০–৬৯,৮৫০ টাকা (গ্রেড–৫)

৪. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক
পদসংখ্যা: ১২১
বয়স: সর্বোচ্চ ৪৫ বছর (বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য)।
বেতন: ৩৫,৫০০–৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড–৬)

আবেদনের নিয়ম

প্রার্থীকে টেলিটকের ওয়েবসাইট অথবা বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নির্ধারিত অনলাইন আবেদনপত্র BPSC Form–D পূরণ করে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম ও ফি জমাদান সম্পন্ন করতে হবে।

আবেদন ফি

২০০ টাকা। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীদের জন্য ৫০ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

*আবেদনপত্র পূরণ ও ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, দুপুর ১২টা।

*আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ৮ মার্চ ২০২৬, রাত ১১টা ৫৯ মিনিট।

নির্দেশনা ও শর্তগুলো

১.

নতুন পদ সৃষ্টি, পদ বিলুপ্তি, পদোন্নতি, অবসর গ্রহণ, মৃত্যু, পদত্যাগ অথবা অপসারণ ইত্যাদি কারণে বিজ্ঞাপিত শূন্য পদের সংখ্যা পরিবর্তন হতে পারে।

২.

ফি জমাদানের পর আর কোনো সংশোধনের সুযোগ থাকবে না।

৩.

সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোনো প্রার্থী কোনো বিদেশি নাগরিককে বিয়ে করলে বা বিয়ে করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে।

