পরিবেশ অধিদপ্তরে ১৮৮ পদে আবেদন শুরু হবে ৩০ অক্টোবর থেকে
নিয়োগ

পরিবেশ অধিদপ্তরে রাজস্ব খাতে বড় নিয়োগ, নেবে ১৮৮ জন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

পরিবেশ অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতভুক্ত শূন্য পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৬ ক্যাটাগরির পদে পরিবেশ অধিদপ্তর নেবে ১৮৮ জন। এ জন্য প্রকৃত বাংলাদেশি নাগরিকদের নিকট থেকে অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। অনলাইন ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হবে না। অস্থায়ী এসব শূন্য পদে আবেদন শুরু হবে ৩০ অক্টোবর।

পদসমূহ ও পদসংখ্যার বিবরণ

১. হিসাবরক্ষক
পদসংখ্যা: ১৩
বেতন স্কেল: ১১৩০০-২৭৩০০ টাকা
২. সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১১
বেতন স্কেল: ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা
৩. উচ্চমান সহকারী
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল: ১০২০০-২৪৬৮০ টাকা
৪. ড্রাফটসম্যান (নন-ডিপ্লোমা)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা
৫. গবেষণাগার সহকারী
পদসংখ্যা: ১৭
বেতন স্কেল: ৯৭০০-২৩৪৯০ টাকা
৬. ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
পদসংখ্যা: ৩৩
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
৭. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
৮. নমুনা সংগ্রহকারী
পদসংখ্যা: ৩২
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা

৯. লাইব্রেরি সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
১০. ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
১১. স্টোর কিপার
পদসংখ্যা: ৫
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
১২. গাড়িচালক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা
১৩. প্রসেস সার্ভার
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৮৮০০-২১৩১০ টাকা
১৪. ক্যাশ সরকার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৮৫০০-২০৫৭০ টাকা
১৫. ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ১৬
বেতন স্কেল: ৮৫০০-২০৫৭০ টাকা
১৬. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৪৮
বেতন স্কেল: ৮২৫০-২০০১০ টাকা

আবেদনে বয়সসীমা

সাধারণ প্রার্থীদের জন্য ০১.১০.২০২৫ তারিখে বয়সসীমা ১৮ থেকে ৩২ বছর। তবে সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর, উচ্চমান সহকারী ও অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের বিভাগীয় প্রার্থীদের জন্য বয়সসীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

আবেদনের প্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। অনলাইনে আবেদনপত্র সঠিকভাবে পূরণ করার পর নির্দেশনানুযায়ী ছবি ও স্বাক্ষর আপলোড করতে হবে। আবেদন ফি টেলিটক প্রিপেইড মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

আবেদনের গুরুত্বপূর্ণ তারিখ

*অনলাইনে আবেদন শুরু: ৩০ অক্টোবর ২০২৫, সকাল ১০টায়
*আবেদনের শেষ তারিখ: ২০ নভেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
আবেদন ফি জমাদানের শেষ সময়: ইউজার আইডি প্রাপ্তির ৭২ ঘণ্টার মধ্যে।
*আবেদনের পদ্ধতিসহ আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন

