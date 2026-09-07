নিয়োগ

ঢাকা ব্যাংকে চাকরি, স্নাতক ডিগ্রি ও ৪ বছরের অভিজ্ঞতায় আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ঢাকা ব্যাংকে করপোরেট/এসএমই ডকুমেন্টেশন ম্যানেজার পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। পিও– এভিপি পদমর্যাদায় এই নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ–

পদের নাম: করপোরেট/এসএমই ডকুমেন্টেশন ম্যানেজার

পদসংখ্যা: অনুল্লেখিত

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শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন হতে হবে। কমপক্ষে ৪ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ব্যাংক কোম্পানি আইন, বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধিবিধান এবং ঋণ ও জামানত-সংক্রান্ত নথিপত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অন্যান্য আইন সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে।

কর্মস্থল

ঢাকা।

বেতন–ভাতা

আলোচনা সাপেক্ষে।

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আবেদনের নিয়ম

ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।

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