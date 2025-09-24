নিয়োগ

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে ৬ষ্ঠ থেকে ১৬তম গ্রেডে চাকরি, পদ ২৩

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিম্নবর্ণিত শূন্য পদগুলোর মধ্যে ২৩টি শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ৬ষ্ঠ থেকে ১৬তম গ্রেডের এসব পদে আগামী ৫ অক্টোবর থেকে আবেদন শুরু হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৬ নভেম্বর ২০২৫।

পদের নাম ও বিবরণ

১। নির্বাহী প্রকৌশলী (প্ল্যানিং অ্যান্ড ডিজাইন)

পদসংখ্যা: ০১

পদের প্রকৃতি: স্থায়ী

শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়/ইনস্টিটিউট থেকে পুরকৌশলে স্নাতক ডিগ্রিসহ সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে যেকোনো মেয়াদে অথবা সহকারী প্রকৌশলী পদে ন্যূনতম সাত বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)

বয়সসীমা: ৪০ বছর

২। অডিট ও বাজেট অফিসার

পদসংখ্যা: ০১

পদের প্রকৃতি: স্থায়ী

শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিন্যান্স বা অ্যাকাউন্টিংয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। প্রথম শ্রেণির পদে চার বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন স্কেল: ২৯,০০০-৬৩,৪১০/– (গ্রেড-৭)

বয়সসীমা: ৪০ বছর

Also read:ঢাকা ওয়াসায় বড় নিয়োগ, পদ ৮৩টি

৩। স্থপতি

পদসংখ্যা: ০১

পদের প্রকৃতি: স্থায়ী

শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থাপত্যে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/– (গ্রেড-৯)

বয়সসীমা: ৩২ বছর

৪। সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল)

পদসংখ্যা: ০১

পদের প্রকৃতি: স্থায়ী

শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়/ইনস্টিটিউট থেকে তড়িৎকৌশলে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/– (গ্রেড-৯)

বয়সসীমা: ৩২ বছর

৫। সহকারী অথরাইজড অফিসার

পদসংখ্যা: ০১

পদের প্রকৃতি: স্থায়ী

শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়/ইনস্টিটিউট থেকে পুরকৌশলে স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/– (গ্রেড-৯)

বয়সসীমা: ৩২ বছর

৬। এস্টেট অফিসার

পদসংখ্যা: ০১

পদের প্রকৃতি: স্থায়ী

শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির সম্মানসহ দ্বিতীয়। শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। দ্বিতীয় শ্রেণির এলএলবি (সম্মান) ডিগ্রিসহ দ্বিতীয় শ্রেণির এলএলএম (মাস্টার্স) ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (গ্রেড-৯)

বয়সসীমা: ৩২ বছর

৭। স্টাফ অফিসার টু চেয়ারম্যান

পদসংখ্যা: ০১

পদের প্রকৃতি: স্থায়ী

শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেকোনো বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন/হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট/ইংরেজি বিষয়ে ডিগ্রিপ্রাপ্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (গ্রেড-৯)

বয়সসীমা: ৩২ বছর

Also read:স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরি, নেবে ৪৫ জন

৮। সহকারী প্রোগ্রামার

পদসংখ্যা: ০১

পদের প্রকৃতি: স্থায়ী

শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯–এর তফসিল-১–এর ক্রমিক ১৪–এ বর্ণিত শর্ত অনুযায়ী কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং। ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যূন্য দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (গ্রেড-৯)

বয়সসীমা: ৩২ বছর

৯। উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)

পদসংখ্যা: ০২

পদের প্রকৃতি: স্থায়ী

শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা থাকার শর্তে।

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- (গ্রেড-১০)

বয়সসীমা: ৩২ বছর

১০। উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

পদসংখ্যা: ০২

পদের প্রকৃতি: স্থায়ী

শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে যন্ত্রকৌশলে/ পাওয়ার কৌশলে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগে চার বছরের ডিপ্লোমা ডিগ্রি থাকতে হবে।

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- (গ্রেড-১০)

বয়সসীমা: ৩২ বছর

১১। ইমারত পরিদর্শক

পদসংখ্যা: ০৪

পদের প্রকৃতি: স্থায়ী

শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে পুরকৌশলে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ডিগ্রি থাকতে হবে।

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- (গ্রেড-১০)

বয়সসীমা: ৩২ বছর

১২। তত্ত্বাবধায়ক/সুপার

পদসংখ্যা: ০১

পদের প্রকৃতি: স্থায়ী

শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণিজ্য বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতার শর্তে।

বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০/- (গ্রেড-১২)

বয়সসীমা: ৩২ বছর

Also read:প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকেরা ১০ ও ১৬ বছর পূর্তিতে পাচ্ছেন উচ্চতর স্কেল

১৩। কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ০২

পদের প্রকৃতি: স্থায়ী

শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯–এর তফসিল-১–এর ক্রমিক ১৮–এ বর্ণিত শর্ত অনুযায়ী কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০/- (গ্রেড-১৩)

বয়সসীমা: ৩২ বছর

১৪। অডিটর

পদসংখ্যা: ০১

পদের প্রকৃতি: স্থায়ী

শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণিজ্য বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০/- (গ্রেড-১৪)

বয়সসীমা: ৩২ বছর

১৫। সার্ভেয়ার

পদসংখ্যা: ০২

পদের প্রকৃতি: স্থায়ী

শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হতে দুই বছর মেয়াদি সার্ভে (জরিপ) কোর্স সার্টিফিকেটধারী হতে হবে। কোনো সরকারি/আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা কোনো খ্যাতনামা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জরিপকার হিসেবে কর্মরত ও অটোক্যাডের ওপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০/- (গ্রেড-১৫)

বয়সসীমা: ৩২ বছর

১৬। ড্রাফটসম্যান

পদসংখ্যা: ০১

পদের প্রকৃতি: স্থায়ী

শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে দুই বছর মেয়াদি সিভিল ড্রাফটিং সার্টিফিকেটসহ কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের সার্টিফিকেট এবং অটোক্যাড অভিজ্ঞতা অত্যাবশ্যকীয়।

বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০/- (গ্রেড-১৫)

বয়সসীমা: ৩২ বছর

১৭। বেঞ্চ সহকারী

পদসংখ্যা: ০১

পদের প্রকৃতি: স্থায়ী

শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। উচ্চতর ডিগ্রি, কম্পিউটার কাজে পারদর্শিতা ও সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২৩,৪৯০/- (গ্রেড-১৬)

বয়সসীমা: ৩২ বছর

Also read:তিন প্রশ্নেই মাপা হয় মেধার ঝলক

নির্দেশনা

১। প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

২। বিবাহিত মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে স্বামীর স্থায়ী ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে।

৩। বিভাগীয়/চাকরিরত প্রার্থীদের অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীকে ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।

আবেদন ফি

১ থেকে ১১ নম্বর পদের ক্ষেত্রে ২০০ টাকা (টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ২৩ টাকা)।

১২ নম্বর পদের ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা (টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ১৮ টাকা)।

১৩ থেকে ১৭ নম্বর পদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা (টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ১২ টাকা)।

সব গ্রেডের পদের ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণির (ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীগণ) প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নিয়োগ পরীক্ষার ফি ৫০ টাকা ও Teletalk–এর সার্ভিস চার্জ বাবদ (ভ্যাটসহ অফেরতযোগ্য) ৬ টাকাসহ সর্বমোট ৫৬ (ছাপ্পান্ন) টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শুরু: ৫ অক্টোবর ২০২৫, সকাল ১০টা।

আবেদন শেষ: ৬ নভেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা।

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইট https://rdarajshahi.gov.bd এবং (http://rdarajshahi.teletalk.com.bd) অথবা QR Code স্ক্যানের মাধ্যমে বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় মোবাইল অপারেটর টেলিটকের জবপোর্টাল ওয়েবসাইটে সরাসরি প্রবেশ করেও বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাবে। নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ, সময় ও অন্যান্য তথ্য ওয়েবসাইট হতে জানা যাবে।

আরও পড়ুন