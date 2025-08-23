মডেল: রবিউল হাসান, মোনালিসা মুন্নি
নিয়োগ

বিদ্যুৎ কোম্পানিতে ১ লাখ ৪৫ হাজার টাকা বেতনের চাকরি, করুন আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসিতে জনবল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন চলছে। দেশের অন্যতম এই বিদ্যুৎ কোম্পানি একটি পদে জনবল নিয়োগ দেবে।

পদের নাম: নির্বাহী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)।

পদ সংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা

মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল অথবা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি। এ ক্ষেত্রে সিজিপিএ–৫–এর মধ্য ৩ দশমিক ৫ অথবা সিজিপিএ–৪–এর মধ্য ২ দশমিক ৫ পেতে হবে। আর পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উর্ত্তীর্ণ হতে হবে।

অভিজ্ঞতা

বিদ্যুৎ খাতে ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনায় কমপক্ষে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তবে বিদ্যুৎ খাত বাদে অন্য পেশায় হলে অভিজ্ঞতা হতে হবে ২০ বছর।

কাজের ধরন

বিদ্যুৎ সঞ্চালন গ্রিডের সম্প্রসারণ, আধুনিকীকরণ ও উন্নয়নের জন্য স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেওয়া। নকশা ও পরিকল্পনা কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা। প্রকল্প বাস্তবায়নের আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ করা।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৬০ বছর।

বেতন

১ লাখ ৪৫ হাজার টাকা। এর সঙ্গে বাড়িভাড়া, উৎসব বোনাস, বৈশাখী ভাতাসহ অন্যান্যা সুবিধা।

আবেদন ফি

আবেদনে আগ্রহী প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র, ছবি এবং ২০০ টাকার পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফটসহ আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট বোর্ডের কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।

আবেদনপদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনের বিস্তারিত তথ্য জানতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়

২৪ আগস্ট ২০২৫।

