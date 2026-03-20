ব্র্যাকে ম্যানেজার পদে চাকরির সুযোগ

বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। পদের নাম ম্যানেজার, ট্যাক্স অ্যান্ড ভ্যাট, ফিন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস। এ পদের আবেদন শুরু হয়েছে ১৬ মার্চ, ২০২৬। আবেদনের সুযোগ ২৬ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিন্যান্স, অ্যাকাউন্টিং বা বিজনেস স্টাডিজে স্নাতক ডিগ্রি।
পেশাগত যোগ্যতা
সিএ কোর্স সম্পন্ন (সার্টিফিকেট লেভেল পাস) অথবা এসিসিএ/সিএমএ (ACCA/CMA) ডিগ্রিধারী হতে হবে।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
দক্ষতা: মাইক্রোসফট এক্সেল, ওয়ার্ড এবং পাওয়ারপয়েন্টে পারদর্শী হতে হবে। সেই সঙ্গে ট্যাক্স ও ভ্যাট আইন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হবে।
সুযোগ-সুবিধা
ব্র্যাকের নীতিমালা অনুযায়ী আকর্ষণীয় বেতন ছাড়াও থাকছে উৎসব বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটি, স্বাস্থ্য ও জীবনবিমা, মাতৃত্বকালীন ও পিতৃত্বকালীন ছুটি, ডে-কেয়ার এবং ওয়েলনেস সেন্টার সুবিধা, নিরাপত্তা ও অন্তর্ভুক্তি।
আবেদন পদ্ধতি
আবেদন করতে হবে অনলাইনে। আবেদনের পদ্ধতি ও আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন