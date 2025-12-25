ইস্টার্ন ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, পদসংখ্যা ৩

তিনটি পদে জনবল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি ইস্টার্ন ব্যাংক। নতুন এসএমই ক্লায়েন্ট অধিগ্রহণ এবং মানসম্পন্ন সম্পদ পোর্টফোলিও বিকাশের মাধ্যমে ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জনে এই নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারি ২০২৬।
পদের নাম ও বিবরণ
১. ব্যবসা অধিগ্রহণ কর্মকর্তা
২. সহকারী কর্মকর্তা
৩. সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা
স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি। ব্যাংকিং সংস্থায় এক থেকে চার বছরের প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা। যেমন এসএমই ব্যাংকিং, রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট বা করপোরেট সেলস। এসএমই সেগমেন্ট, ক্রেডিট মূল্যায়ন এবং আর্থিক বিশ্লেষণে ভালো ধারণা। ব্যাংকিং নিয়মকানুন ও সম্মতি মান সম্পর্কে ভালো জ্ঞান।
কর্মস্থল: বাংলাদেশের যেকোনো স্থান।
বেতন ও সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী
আবেদনের নিয়ম
এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৫ জানুয়ারি ২০২৬