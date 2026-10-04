নগদে আঞ্চলিক বিক্রয় বিভাগে চাকরির সুযোগ, আবেদন ১১ অক্টোবরের মধ্যে

ব্যাংকিং ও ফিনটেক খাতের মোবাইল আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান ‘নগদ লিমিটেড’ তাদের আঞ্চলিক বিক্রয় বিভাগে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘টেরিটরি অফিসার/টেরিটরি ম্যানেজার- রিজিওনাল সেলস’ পদে ১০ জন কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। যোগ্য প্রার্থীরা ১১ অক্টোবরের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
সংক্ষিপ্ত তথ্য
প্রতিষ্ঠানের নাম: নগদ লিমিটেড
পদের নাম: টেরিটরি অফিসার/টেরিটরি ম্যানেজার- রিজিওনাল সেলস
পদসংখ্যা: ১০
চাকরির ধরন: ফুলটাইম (অফিস)
কর্মস্থল: বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেকোনো বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা
ব্যাংক বা ফিনটেক স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কাজে সর্বনিম্ন ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ২০ থেকে ৩৮ বছর
অন্যান্য যোগ্যতা
দুর্গম ও প্রান্তিক এলাকায় বসবাস ও কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। চমৎকার লিখিত ও মৌখিক যোগাযোগ দক্ষতা, ভালো প্রেজেন্টেশন এবং ইনফ্লুয়েন্সিং ও নেগোসিয়েশন দক্ষতা আবশ্যক। দ্রুত পরিবর্তনশীল কর্মপরিবেশে মানিয়ে নেওয়া ও নেতৃত্ব দেওয়ার সক্ষমতা থাকতে হবে।
বেতন
আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ-সুবিধা
মোবাইল বিল, দুটি উৎসব বোনাস, দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয়ের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড, কম্প্রিহেনসিভ স্বাস্থ্য/মেডিকেল বিমা এবং সপ্তাহে দুই দিন ছুটি।
প্রধান দায়িত্বগুলো
নির্ধারিত টেরিটরিতে বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ডিস্ট্রিবিউশন কাভারেজ সম্প্রসারণ এবং ট্রানজেকশন লক্ষ্য নিশ্চিত করা। বাজার–বিশ্লেষণ ও পারফরম্যান্স পর্যালোচনার মাধ্যমে এরিয়া ম্যানেজারকে ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা। স্টক ফ্লো, বাজার পর্যবেক্ষণ ও সেলস প্রমোশন কার্যক্রম তদারকি করা। চ্যানেল পার্টনার ও ডিস্ট্রিবিউটরদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা এবং ডিস্ট্রিবিউটর কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। টিম গাইডেন্স ও ফিল্ড অপারেশন পরিচালনার জন্য সকালে ও সন্ধ্যায় টিম মিটিং পরিচালনা করা।
আবেদনপ্রক্রিয়া ও সময়সীমা
চাকরির বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত জানতে এই লিংকে প্রবেশ করুন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১১ অক্টোবর ২০২৬।