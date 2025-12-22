প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ও হিসাব সহকারী পদের নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার্থীরা তাঁদের প্রবেশপত্র টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময়ে কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
পরীক্ষার তারিখ: ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ (শুক্রবার)
১. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক: সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা ২০ মিনিট পর্যন্ত।
২. হিসাব সহকারী: বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা ২০ মিনিট পর্যন্ত।
পরীক্ষার স্থান: ঢাকা মহানগরের নির্ধারিত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।