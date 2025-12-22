নিয়োগ

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ও হিসাব সহকারী পদের নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার্থীরা তাঁদের প্রবেশপত্র টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময়ে কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পরীক্ষার বিস্তারিত তথ্য—

পরীক্ষার তারিখ: ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ (শুক্রবার)

পদের নাম ও সময়—

১. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক: সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা ২০ মিনিট পর্যন্ত।

২. হিসাব সহকারী: বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা ২০ মিনিট পর্যন্ত।

পরীক্ষার স্থান: ঢাকা মহানগরের নির্ধারিত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

