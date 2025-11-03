নিয়োগ

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৩০ পদে নিয়োগ, চাকরি পেতে করুন আবেদন

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে পঞ্চগড় সিভিল সার্জন ও তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে ৪ ক্যাটাগরির ৩০টি পদে ‘পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি’ প্রকাশ করা হয়েছে। ১৩ থেকে ১৬তম গ্রেডের এসব পদে শুধু পঞ্চগড় জেলার বাসিন্দারা আবেদন করতে পারবেন। আবেদন চলবে আগামী ৪ নভেম্বর পর্যন্ত।

পদের নাম ও বিবরণ

১। কম্পিউটার অপারেটর

পদ সংখ্যা: ০১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি এবং কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে Standard Aptitude Test-এ উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০-২৬,৫৯০/- (গ্রেড-১৩)

২। পরিসংখ্যানবিদ

পদ সংখ্যা: ০২

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যান, গণিত, অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১০,২০০-২৪৬৮০/- (গ্রেড-১৪)

৩। স্বাস্থ্য সহকারী

পদ সংখ্যা: ২৫

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড হতে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা অষ্টম শ্রেণি পাস।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬)

৪। গাড়িচালক

পদ সংখ্যা: ০২

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড হতে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা অষ্টম শ্রেণি পাস। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত হালকা/ভারী গাড়ি চালনার হালনাগাদ বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ যানবাহন চালনায় কমপক্ষে ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৭০০-২৩,৪৯০/- এবং ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৫/১৬)

বয়সসীমা (সকল পদের ক্ষেত্রে )

৪ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছর এর মধ্যে হতে হবে।

আবেদন প্রক্রিয়া

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীগণ -এ আবেদনপত্র পূরণ করবেন।

আবেদন ফি

পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা। আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি জমা দিতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শুরুর তারিখ: ১৫ অক্টোবর ২০২৫, সকাল ১০:০০টা

আবেদনের শেষ তারিখ: ৪ নভেম্বর ২০২৫, বিকাল ৫.০০টা

শর্তগুলো–

১। প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক ও পঞ্চগড় জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

২। একই ব্যক্তি একাধিক পদে আবেদন করতে পারবেন না। একাধিক পদে আবেদন করলে সব আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩। কোনো প্রার্থী বিদেশি নাগরিককে বিবাহ করলে বা বিবাহ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে তিনি আবেদনের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

৪। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৮ খ্রি. এবং সিভিল সার্জনের কার্যালয়, পঞ্চগড় কর্তৃক ২০২৪ খ্রি.–এর পঞ্চগড় জেলার জন্য প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির আলোকে যেসব প্রার্থী স্বাস্থ্য সহকারী পদে আবেদন করেছেন, সেসব আবেদনকারীকে পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন হবে না অর্থাৎ তাদের পূর্বের আবেদন বহাল থাকবে।

নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ, সময় ও অন্যান্য তথ্য ওয়েবসাইট হতে জানা যাবে।

