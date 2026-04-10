আড়ং ডেইরিতে বেতনসহ ইন্টার্নশিপের সুযোগ

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদকঢাকা

ব্র্যাকের অধীনে আড়ং ডেইরিতে ইন্টার্ন পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। মার্কেট রিসার্চ, কনটেন্ট তৈরি ও ভেন্ডর ম্যানেজমেন্টে দক্ষতা থাকতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৮ এপ্রিল ২০২৬।

ইন্টার্নশিপের বিস্তারিত—

মেয়াদ: ৩ মাস (ফুল-টাইম)

কর্মস্থল: ঢাকা

কর্মক্ষেত্র: অফিস

বেতন: প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী।

শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা—

ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি (বিবিএ)। সব পরীক্ষায় ন্যূনতম সিজিপিএ ২.৫০ বা সমমানের ফলাফল থাকতে হবে। মার্কেটিং ব্যাকগ্রাউন্ড থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে ধারণা ও এমএস অফিস ব্যবহারে পারদর্শিতা থাকতে হবে।

Also read:প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে নবম–দশম গ্রেডে চাকরি, করুন আবেদন

আবেদনের নিয়ম—

https://bdjobs.com/h/details/1475236?ln=1 ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ—

১৮ এপ্রিল ২০২৬

Also read:তথ্যপ্রযুক্তিতে এআই বিপ্লব নাকি বিপর্যয়? ছাঁটাইয়ের কবলে ৮০ হাজার কর্মী
Also read:ভারতের বস্তিকে ‘উন্মুক্ত আকাশের শ্রেণিকক্ষ’ রূপান্তরে ১০ লাখ ডলার পেলেন যে শিক্ষক
