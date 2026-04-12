ছবি: খালেদ সরকার
বেতন ২৫ হাজার, আবাসন–সুবিধা, ৩০০ পদে নিয়োগ দিচ্ছে সিএসএস

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ক্রিশ্চিয়ান সার্ভিস সোসাইটি (সিএসএস) তাদের ঋণদান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ‘লোন অফিসার’ পদে ৩০০ জনকে নিয়োগ দেবে। সরাসরি সাক্ষাৎকারের (ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ) মাধ্যমে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাস প্রার্থীরা অভিজ্ঞতা ছাড়াই আবেদনের সুযোগ পাবেন।

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পাস।

বয়স: অনভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩৫ বছর এবং অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩৯ বছর।

অন্যান্য: প্রার্থীকে সৎ, পরিশ্রমী ও অধূমপায়ী হতে হবে। নিজস্ব মোটরসাইকেল ও ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকলে অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে। নারী প্রার্থীদের আবেদন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

বেতন ও সুযোগ-সুবিধা

নির্বাচিত প্রার্থীদের মাসিক বেতন হবে ২৩,০৮০ থেকে ২৫,০০০ টাকা। এ ছাড়া প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, ইনসেনটিভ, বছরে একটি উৎসব ভাতা, বৈশাখী ভাতা, মুঠোফোন বিল, জ্বালানি বিল, বিমাসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। পুরুষ কর্মীদের জন্য বিনা মূল্যে আবাসন এবং নারী কর্মীদের জন্য আবাসন ও যাতায়াত ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে।

সাক্ষাৎকারের সময় ও স্থান

আগ্রহী প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত, ছবি, সব সনদের মূল কপিসহ নির্ধারিত দিনে সকাল ৯টার মধ্যে নিচের যেকোনো একটি কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে—

২৪ এপ্রিল ২০২৬: সিএসএস জয়দেবপুর ব্রাঞ্চ, ক্যাডেট কলেজ আবাসিক এলাকা, গাজীপুর।

৮ মে ২০২৬: রেভারেন্ড পলস হাইস্কুল, বানরগাতি, গল্লামারী, খুলনা।

২২ মে ২০২৬: সিএসএস নরসিংদী সদর-০১ ব্রাঞ্চ, ভেলানগর, নরসিংদী।

বিশেষ শর্ত

পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ১০০ টাকা ফি প্রদান করতে হবে। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের যোগদানের সময় ১৫,০০০ টাকা জামানত দিতে হবে, যা চাকরি শেষে লভ্যাংশসহ ফেরতযোগ্য।

