শাহীন ক্যাডেট একাডেমিতে চাকরি, পদ ২০৫

গাজীপুর শাহীন ক্যাডেট একাডেমির শাখাসমূহে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। মোট পদসংখ্যা ২০৫। আবেদনের শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ–
১. পদের নাম: পরিচালক (শিক্ষা উদ্যোক্তা)
পদসংখ্যা: ১০০
২. পদের নাম: অডিটর
পদসংখ্যা: ৫
৩. পদের নাম: সহাকারী শিক্ষক/ শিক্ষিকা
পদসংখ্যা: ৭২
৪. পদের নাম: সহাকারী শিক্ষিকা (STAR FROLIC ENGLISH VERSION SCHOOL)
বিভাগসমূহ: বাংলা, গণিত, ইংরেজি, আইসিটি, বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, ইসলাম শিক্ষা, Spoken English
পদসংখ্যা: ১৫
৫. পদের নাম: সহাকারী শিক্ষক/ শিক্ষিকা (চিত্রাঙ্কন)
পদসংখ্যা: ৩
৬. পদের নাম: হিসাবরক্ষক
পদসংখ্যা: ২
৭. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ২
৮. পদের নাম: সিকিউরিটি গার্ড
পদসংখ্যা: ২
৯. পদের নাম: পিওন/আয়া/বুয়া/বাবুর্চি
পদসংখ্যা: ৪
আবেদনের নিয়ম
‘প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান, গাজীপুর শাহীন ক্যাডেট একাডেমি’ ঠিকানায় আবেদনপত্র প্রেরণ করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬
পরীক্ষা গ্রহণের তারিখ
২৫ ও ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সময়: সকাল ৯টা।