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শাহীন ক্যাডেট একাডেমিতে চাকরি, পদ ২০৫

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

গাজীপুর শাহীন ক্যাডেট একাডেমির শাখাসমূহে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। মোট পদসংখ্যা ২০৫। আবেদনের শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ–

১. পদের নাম: পরিচালক (শিক্ষা উদ্যোক্তা)

পদসংখ্যা: ১০০

২. পদের নাম: অডিটর

পদসংখ্যা: ৫

৩. পদের নাম: সহাকারী শিক্ষক/ শিক্ষিকা

পদসংখ্যা: ৭২

৪. পদের নাম: সহাকারী শিক্ষিকা (STAR FROLIC ENGLISH VERSION SCHOOL)

বিভাগসমূহ: বাংলা, গণিত, ইংরেজি, আইসিটি, বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, ইসলাম শিক্ষা, Spoken English

পদসংখ্যা: ১৫

৫. পদের নাম: সহাকারী শিক্ষক/ শিক্ষিকা (চিত্রাঙ্কন)

পদসংখ্যা: ৩

৬. পদের নাম: হিসাবরক্ষক

পদসংখ্যা: ২

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৭. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ২

৮. পদের নাম: সিকিউরিটি গার্ড

পদসংখ্যা: ২

৯. পদের নাম: পিওন/আয়া/বুয়া/বাবুর্চি

পদসংখ্যা: ৪

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আবেদনের নিয়ম

‘প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান, গাজীপুর শাহীন ক্যাডেট একাডেমি’ ঠিকানায় আবেদনপত্র প্রেরণ করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬

পরীক্ষা গ্রহণের তারিখ

২৫ ও ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সময়: সকাল ৯টা।

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