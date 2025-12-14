চট্টগ্রাম ওয়াসায় আরেকটি বড় চাকরি, পদ ১৪৪

চট্টগ্রাম ওয়াসার রাজস্ব খাতে নবম থেকে ২০তম গ্রেডের ২৪ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১৪৪টি। আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫।
১. গবেষণা কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ০১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
২. রাজস্ব কর্মকর্তা (বিলিং/হিসাব)
পদসংখ্যা: ০১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৩. ক্রয় কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ০১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৪. কানুনগো
পদসংখ্যা: ০১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
৫. রাজস্ব তত্ত্বাবধায়ক
পদসংখ্যা: ০৩
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)
৬. কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০৪
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)
৭. উচ্চমান সহকারী
পদসংখ্যা: ০৩
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
৮. হিসাব সহকারী
পদসংখ্যা: ০২
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
৯. ল্যাব: অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ০২
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
১০. নার্স
পদসংখ্যা: ০১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৫)
১১. ড্রাফটসম্যান
পদসংখ্যা: ০১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১২. অফিস সহকারী-কাম-কম্পিডটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ১০
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৩. জুনিয়র হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ১১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৪. ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ০১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৫. ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
পদসংখ্যা: ০১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৬. মিটার পরিদর্শক
পদসংখ্যা: ০৮
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৭. কার্য-সহকারী
পদসংখ্যা: ০৪
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৮. অপারেটর (পাম্প, ক্লোরিন, লাইম, ফিল্টার)
পদসংখ্যা: ৩৮
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৯. কেয়ার টেকার
পদসংখ্যা: ০১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা (গ্রেড-১৭)
২০. ফটোকপি অপারেটর
পদসংখ্যা: ০১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)
২১. মেকানিক
পদসংখ্যা: ০২
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)
২২. জুনিয়র ইলেকট্রিশিয়ান
পদসংখ্যা: ০৬
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)
২৩. সহকারী নিরাপত্তা পরিদর্শক
পদসংখ্যা: ০১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)
২৪. নিরাপত্তা প্রহরী
পদসংখ্যা: ৪০
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে আগ্রহী প্রার্থীগণকে https://cwasa.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।
১ থেকে ৪নং পদের জন্য পরীক্ষার ফি বাবদ ২০০ টাকা ও সার্ভিস চার্জ বাবদ ২৩ টাকাসহ মোট ২২৩ টাকা;
৫নং পদের জন্য পরীক্ষার ফি বাবদ ১৫০ টাকা ও সার্ভিস চার্জ বাবদ ১৮ টাকাসহ মোট ১৬৮ টাকা;
৬ থেকে ১৮নং পদের জন্য পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০ টাকা ও সার্ভিস চার্জ বাবদ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা;
১৯ থেকে ২৪নং পদের জন্য পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০ টাকা ও সার্ভিস চার্জ বাবদ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১২ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ১০:০০টা।
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকাল ০৫:০০টা।
১.
পূর্বে প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যেসব প্রার্থী ইতিমধ্যে আবেদন করেছিলেন তাঁদের বর্তমানে প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পদে পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
২.
লিখিত, ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখ এবং সময়সূচি পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রাম ওয়াসার নোটিশ বোর্ড ও ওয়েবসাইটের www.ctg-wasa.org.bd মাধ্যমে জানানো হবে এবং প্রার্থীদের ব্যক্তিগত মুঠোফোনে এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হবে।