নিয়োগ

রেড ক্রিসেন্টে তথ্যবিশেষজ্ঞ নিয়োগ, বেতন ৯০ হাজার টাকা

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (বিডিআরসিএস) ‘তথ্যবিশেষজ্ঞ’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। কক্সবাজারের ফিল্ড হাসপাতাল এলাকায় এই পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। দেশের সবচেয়ে বড় মানবিক সংগঠন বিডিআরসিএস ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে মানবিক সহায়তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। বর্তমানে সংস্থাটি জাতিসংঘ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অংশীদার সংস্থার সহযোগিতায় কক্সবাজারে রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও মানসিক সহায়তা প্রকল্প পরিচালনা করছে।

এই প্রকল্পে নিয়োগপ্রাপ্ত তথ্যবিশেষজ্ঞ এপিডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস অ্যান্ড রেসপন্স সেন্টারের (ইপিআরসি) অধীনে মহামারি-সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং জনস্বাস্থ্য বার্তা প্রচারের দায়িত্বে থাকবেন।

প্রার্থীর তথ্য ব্যবস্থাপনা, জনস্বাস্থ্য বা যোগাযোগ বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তথ্য ব্যবস্থাপনা বা জনস্বাস্থ্য যোগাযোগে অন্তত ৪ থেকে ৬ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চুক্তিভিত্তিক এই পদে মাসিক বেতন ৮৫ হাজার থেকে ৯০ হাজার টাকা। প্রাথমিকভাবে এক বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হবে, কর্মদক্ষতা ও অর্থের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে। ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। যোগ্য প্রার্থীদের দ্রুত আবেদন করার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি।

একনজরে

সংস্থা: বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

পদ: তথ্যবিশেষজ্ঞ

কর্মস্থল: ফিল্ড হাসপাতাল, কক্সবাজার

বেতন: ৮৫,০০০-৯০,০০০ টাকা

চুক্তির মেয়াদ: প্রাথমিকভাবে এক বছর (নবায়নযোগ্য)

বয়সসীমা: ৪০ বছর

শিক্ষাগত যোগ্যতা: তথ্য ব্যবস্থাপনা, জনস্বাস্থ্য বা যোগাযোগ বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর

অভিজ্ঞতা: ৪-৬ বছর

আবেদন: https://hotjobs.bdjobs.com/jobs/bdrcs/bdrcs557.htm

