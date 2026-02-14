ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ, করুন আবেদন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রার্থীদের ইনডেক্সড/ডিওআই (ডিজিটাল অবজেক্ট আইডেন্টিফায়ার) সংবলিত মানসম্মত জার্নালে কমপক্ষে ৭টি গবেষণা প্রকাশনা থাকতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।
চাকরির বিবরণ–
পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ: প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন স্টাডিজ বিভাগ
পদ সংখ্যা: ০২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
প্রার্থীদের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন স্টাডিজ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ পিএইচডি ডিগ্রি থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপক্ষে ৭ বছরের শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে বা স্বনামধন্য গবেষণাপ্রতিষ্ঠানে গবেষণা/বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বা সমমান পদে কমপক্ষে ১৪ বছরের গবেষণার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল
৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা
আবেদনের নিয়ম
পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট, সার্টিফিকেট, মার্কশিট, প্রশংসাপত্র ও অভিজ্ঞতার প্রমাণপত্রের সত্যায়িত প্রতিলিপিসহ ১১ কপি আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। রেজিস্ট্রারের দপ্তর থেকে নির্ধারিত আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে হবে।
আবেদন ফি
১০০০ টাকা।
আবেদনের শেষ তারিখ
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
*বিস্তারিত দেখুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে।