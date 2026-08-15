ছবি: এআই/প্রথম আলো
ছবি: এআই/প্রথম আলো
নিয়োগ

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষে ৬ শতাধিক পদে চাকরি, আবেদনে সুযোগ ২দিন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষে ১২ থেকে ২০ গ্রেডে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৭২ ক্যাটাগরিতে মোট পদসংখ্যা ৬৩৫। আবেদন শুরু ২৭ জুলাই ২০২৬, সকাল ১০টা থেকে।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: রেডিও টেকনিশিয়ান

পদসংখ্যা: ৪

২. পদের নাম: ফায়ার সুপারভাইজার

পদসংখ্যা: ৪

৩. পদের নাম: সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ২

৪. পদের নাম: হিসাবরক্ষক

পদসংখ্যা: ৬

৫. পদের নাম: সম্পত্তি পরিদর্শক

পদসংখ্যা: ২

৬. পদের নাম: হর্টিকালচার ইন্সপেক্টর

পদসংখ্যা: ৩

৭. পদের নাম: স্যানিটারি ইন্সপেক্টর

পদসংখ্যা: ১

৮. পদের নাম: তথ্য সহকারী (মহিলা)

পদসংখ্যা: ৮

৯. পদের নাম: এয়ারপোর্ট ফায়ার লিডার

পদসংখ্যা: ৪

১০. পদের নাম: নিরাপত্তা অধিক্ষক (মহিলা)

পদসংখ্যা: ১

১১. পদের নাম: নিরাপত্তা অধিক্ষক (পুরুষ)

পদসংখ্যা: ২

১২. পদের নাম: নিরাপত্তা অধিক্ষক

পদসংখ্যা: ৬

১৩. পদের নাম: গ্রন্থাগারিক

পদসংখ্যা: ২

১৪. পদের নাম: উচ্চমান সহকারী

পদসংখ্যা: ৩

১৫. পদের নাম: গ্যাস টেকনিশিয়ান

পদসংখ্যা: ২

১৬. পদের নাম: এয়ারক্র্যাফট মার্শালার

পদসংখ্যা: ৪

১৭. পদের নাম: অগ্নিনির্বাপক মোটরচালক

পদসংখ্যা: ১১

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১৮. পদের নাম: নিরাপত্তা অপারেটর

পদসংখ্যা: ৭

১৯. পদের নাম: নিরাপত্তা অপারেটর (পুরুষ)

পদসংখ্যা: ২

২০. পদের নাম: নিরাপত্তা অপারেটর (মহিলা)

পদসংখ্যা: ১

২১. পদের নাম: হিসাব সহকারী

পদসংখ্যা: ২১

২২. পদের নাম: ফোরম্যান (সিভিল)

পদসংখ্যা: ১

২৩. পদের নাম: ড্রাফটসম্যান/ড্রাফটসম্যান কাম ক্যাড অপারেটর

পদসংখ্যা: ২

২৪. পদের নাম: টেলিফোন অপারেটর

পদসংখ্যা: ৫

এআই/প্রথম আলো

২৫. পদের নাম: বোর্ডিং ব্রিজ অপারেটর

পদসংখ্যা: ৬৩

২৬. পদের নাম: বহিরঙ্গন সহকারী

পদসংখ্যা: ২

২৭. পদের নাম: মোটর মেকানিক

পদসংখ্যা: ২

২৮. পদের নাম: মোটর পরিবহন ফিটার ড্রাইভার

পদসংখ্যা: ৫

২৯. পদের নাম: পুরোহিত

পদসংখ্যা: ১

৩০. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ৩৮

৩১. পদের নাম: সার্ভেয়ার

পদসংখ্যা: ৩

৩২. পদের নাম: ড্রাইভার/মোটর পরিবহন চালক

পদসংখ্যা: ৪৫

৩৩. পদের নাম: স্টোরম্যান

পদসংখ্যা: ৬

৩৪. পদের নাম: ডাটা এন্ট্রি অপারেটর

পদসংখ্যা: ২

৩৫. পদের নাম: সহকারী ড্রাফটসম্যান

পদসংখ্যা: ২

৩৬. পদের নাম: সহকারী রেডিও টেকনিশিয়ান

পদসংখ্যা: ৪

৩৭. পদের নাম: টেলিপ্রিন্টার মেকানিক

পদসংখ্যা: ৩

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৩৮. পদের নাম: এয়ারপোর্ট ফায়ার অপারেটর

পদসংখ্যা: ৫৪

৩৯. পদের নাম: ফিটার মেকানিক

পদসংখ্যা: ১

৪০. পদের নাম: কাঠমিস্ত্রি (কার্পেন্টার)

পদসংখ্যা: ২

৪১. পদের নাম: কনভেয়ার বেল্ট অপারেটর/কনভেয়ার অপারেটর

পদসংখ্যা: ২১

৪২. পদের নাম: ইঞ্জিনচালক

পদসংখ্যা: ৩২

৪৩. পদের নাম: অটো-ইলেকট্রিশিয়ান (যানবাহন বিদ্যুৎ কারিগর)

পদসংখ্যা: ১

৪৪. পদের নাম: বার্ড স্যুটার

পদসংখ্যা: ৪

৪৫. পদের নাম: মাস্টলস্কর

পদসংখ্যা: ২

৪৬. পদের নাম: সশস্ত্র নিরাপত্তা প্রহরী

পদসংখ্যা: ৭৩

৪৭. পদের নাম: জুনিয়র নিরাপত্তা অপারেটর

পদসংখ্যা: ২

৪৮. পদের নাম: প্লাম্বার

পদসংখ্যা: ১

৪৯. পদের নাম: তার কারিগর (ওয়ারম্যান)

পদসংখ্যা: ৮

৫০. পদের নাম: ডেন্টার

পদসংখ্যা: ২

৫১. পদের নাম: ডেসপ্যাচ রাইডার

পদসংখ্যা: ১

৫২. পদের নাম: সার্ভেয়ার সহকারী

পদসংখ্যা: ২

৫৩. পদের নাম: সহকারী রাজমিস্ত্রি

পদসংখ্যা: ১

৫৪. পদের নাম: পাম্পচালক ও পাম্পমিস্ত্রি

পদসংখ্যা: ৩

৫৫. পদের নাম: মুয়াজ্জিন

পদসংখ্যা: ১

৫৬. পদের নাম: ট্রাফিক হ্যান্ড

পদসংখ্যা: ৬

৫৭. পদের নাম: সহকারী অপারেটর

পদসংখ্যা: ১

৫৮. পদের নাম: লাউঞ্জ রুম পরিচালক

পদসংখ্যা: ৩

৫৯. পদের নাম: চেইনম্যান

পদসংখ্যা: ১

৬০. পদের নাম: মালী

পদসংখ্যা: ১০

৬১. পদের নাম: ট্রলিম্যান

পদসংখ্যা: ২

৬২. পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী

পদসংখ্যা: ২৭

৬৩. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ৬৫

৬৪. পদের নাম: বেলদার

পদসংখ্যা: ১২

৬৫. পদের নাম: রেডিও ক্লিনার

পদসংখ্যা: ৩

৬৬. পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী

পদসংখ্যা: ৭

৬৭. পদের নাম: প্লাম্বার (হেলপার)

পদসংখ্যা: ৩

৬৮. পদের নাম: হেলপার (ই/এম)

পদসংখ্যা: ১১

৬৯. পদের নাম: মোটর পরিবহন ক্লিনার

পদসংখ্যা: ২

৭০. পদের নাম: বাহক

পদসংখ্যা: ১

৭১. পদের নাম: মেট

পদসংখ্যা: ১

৭২. পদের নাম: সহকারী বাবুর্চি

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল—

১ থেকে ৪ নং পদ: (গ্রেড–১২) ১১,৩০০–২৭,৩০০ টাকা।

৫ থেকে ১২ নং পদ: (গ্রেড–১৩) ১১,০০০–২৬,৫৯০ টাকা।

১৩ থেকে ২২ নং পদ: (গ্রেড–১৪) ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা।

২৩ থেকে ২৭ নং পদ: (গ্রেড–১৫) ৯,৭০০–২৩,৪৯০ টাকা।

২৮ থেকে ৪৩ নং পদ: (গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।

৪৪ থেকে ৫০ নং পদ: (গ্রেড–১৭) ৯,০০০–২১,৮০০ টাকা।

৫১ থেকে ৫৪ নং পদ: (গ্রেড–১৮) ৮,৮০০–২১,৩১০ টাকা।

৫৫ থেকে ৫৭ নং পদ: (গ্রেড–১৯) ৮,৫০০–২০,৫৭০ টাকা।

৫৮ থেকে ৭২ নং পদ: (গ্রেড–২০) ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা।

বয়সসীমা—

১ জুলাই ২০২৬ তারিখে সর্বনিম্ন ১৮ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে।

আবেদনের নিয়ম—

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে আগ্রহী প্রার্থীরা ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদন ফি—

১ থেকে ৪ নং পদ: ১৬৮ টাকা।

৫ থেকে ৪৩ নং পদ: ১১২ টাকা।

৪৪ থেকে ৭২ নং পদ: ৫৬ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা—

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ১৬ আগস্ট ২০২৬, বিকেল ৫টা।

নির্দেশনা—

সব পদের পরীক্ষা একই তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় আবেদনকারীকে একাধিক পদে আবেদন না করার পরামর্শ দেওয়া হলো।

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