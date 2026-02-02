জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরে ৬ থেকে ২০ গ্রেডে চাকরি, পদ ৯৬

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের রাজস্ব খাতে ৯৬টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ থেকে ২০তম গ্রেডে এই নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।
১. পদের নাম: ব্যবস্থাপক (গ্রন্থাগার, মুদ্রণ ও প্রকাশনা)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩৯ বছর।
২. পদের নাম: উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩৯ বছর।
৩. পদের নাম: উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩৯ বছর।
৪. পদের নাম: ডেপুটি কিউরেটর (নিদর্শন সংগ্রহ, রেজিস্ট্রেশন ও সংরক্ষণ)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩৯ বছর।
৫. পদের নাম: ডেপুটি কিউরেটর (নিদর্শন প্রদর্শন ও প্রদর্শনী)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩৯ বছর।
৬. পদের নাম: ঊর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩৯ বছর।
৭. পদের নাম: রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩৬ বছর।
৮. পদের নাম: ডেপুটি মাল্টিমিডিয়া ব্যবস্থাপক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩৯ বছর।
৯. পদের নাম: হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
১০. পদের নাম: সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
১১. পদের নাম: সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
১২. পদের নাম: নিরাপত্তা অফিসার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
১৩. পদের নাম: সহকারী কিউরেটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
১৪. পদের নাম: সহকারী কিউরেটর (রেজিস্ট্রেশন ও সংরক্ষণ)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
১৫. পদের নাম: সহকারী কিউরেটর (নিদর্শন প্রদর্শন)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
১৬. পদের নাম: ডিসপ্লে অফিসার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
১৭. পদের নাম: গ্রাফিকস ডিজাইনার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
১৮. পদের নাম: রেজিস্ট্রেশন অফিসার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
১৯. পদের নাম: গবেষণা কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
২০. পদের নাম: সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
২১. পদের নাম: ভিডিওগ্রাফার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
২২. পদের নাম: সহকারী মাল্টিমিডিয়া ব্যবস্থাপক (প্রোডাকশন)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
২৩. পদের নাম: সহকারী মাল্টিমিডিয়া ব্যবস্থাপক (সংরক্ষণ)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
২৪. পদের নাম: অডিও ভিজ্যুয়াল প্রোগ্রাম অফিসার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
২৫. পদের নাম: শিক্ষা অফিসার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
২৬. পদের নাম: জনসংযোগ কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
২৭. পদের নাম: অডিটরিয়াম ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
২৮. পদের নাম: লাইব্রেরিয়ান
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
২৯. পদের নাম: প্রকাশনা কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর
৩০. পদের নাম: প্রশাসনিক কর্মকর্তা (প্রশাসন ও সংস্থাপন)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
৩১. পদের নাম: সহকারী নিরাপত্তা অফিসার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
৩২. পদের নাম: সহকারী রেজিস্ট্রেশন অফিসার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
৩৩. পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিসপ্লে অফিসার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
৩৪. পদের নাম: রেপ্লিকা ম্যানুফেকচারার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
৩৫. পদের নাম: সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
৩৬. পদের নাম: ফিল্ম অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
৩৭. পদের নাম: ফিল্ম এডিটর
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
৩৮. পদের নাম: মুভি ক্যামেরাম্যান
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
৩৯. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (পুরকৌশল)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
৪০. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (বৈদ্যুতিক)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
৪১. পদের নাম: সহকারী জনসংযোগ কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
৪২. পদের নাম: সোশ্যাল মিডিয়া সম্পাদক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
৪৩. পদের নাম: ঊর্ধ্বতন প্রদর্শক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
৪৪. পদের নাম: সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩২,২৪০ টাকা (গ্রেড-১১)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
৪৫. পদের নাম: হিসাবরক্ষক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
৪৬. পদের নাম: নিরাপত্তা পরিদর্শক
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
৪৭. পদের নাম: সিসিটিভি পরিবীক্ষক
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
৪৮. পদের নাম: সিসিটিভি ব্যবস্থাপক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
৪৯. পদের নাম: রেজিস্ট্রেশন সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
৫০. পদের নাম: সহকারী সংগ্রাহক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
৫১. পদের নাম: গবেষণা সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
৫২. পদের নাম: সাউন্ড রেকর্ডিস্ট
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
৫৩. পদের নাম: জনসংযোগ সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
৫৪. পদের নাম: সহকারী লাইব্রেরিয়ান কাম-ক্যাটালগার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
৫৫. পদের নাম: মডেলার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
৫৬. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৮
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
৫৭. পদের নাম: ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
৫৮. পদের নাম: স্টোর সহকারী
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
৫৯. পদের নাম: রেকর্ড কিপার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
৬০. পদের নাম: বিক্রয় সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
৬১. পদের নাম: আইসিটি সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
৬২. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ২৫
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।
https://july36.gov.bd/notice ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬