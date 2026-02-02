নিয়োগ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরে ৬ থেকে ২০ গ্রেডে চাকরি, পদ ৯৬

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের রাজস্ব খাতে ৯৬টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ থেকে ২০তম গ্রেডে এই নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: ব্যবস্থাপক (গ্রন্থাগার, মুদ্রণ ও প্রকাশনা)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩৯ বছর।

২. পদের নাম: উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩৯ বছর।

৩. পদের নাম: উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩৯ বছর।

৪. পদের নাম: ডেপুটি কিউরেটর (নিদর্শন সংগ্রহ, রেজিস্ট্রেশন ও সংরক্ষণ)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩৯ বছর।

৫. পদের নাম: ডেপুটি কিউরেটর (নিদর্শন প্রদর্শন ও প্রদর্শনী)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩৯ বছর।

৬. পদের নাম: ঊর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩৯ বছর।

৭. পদের নাম: রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩৬ বছর।

৮. পদের নাম: ডেপুটি মাল্টিমিডিয়া ব্যবস্থাপক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩৯ বছর।

৯. পদের নাম: হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

১০. পদের নাম: সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

১১. পদের নাম: সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

১২. পদের নাম: নিরাপত্তা অফিসার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

১৩. পদের নাম: সহকারী কিউরেটর

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

১৪. পদের নাম: সহকারী কিউরেটর (রেজিস্ট্রেশন ও সংরক্ষণ)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

১৫. পদের নাম: সহকারী কিউরেটর (নিদর্শন প্রদর্শন)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

১৬. পদের নাম: ডিসপ্লে অফিসার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

১৭. পদের নাম: গ্রাফিকস ডিজাইনার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

১৮. পদের নাম: রেজিস্ট্রেশন অফিসার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

১৯. পদের নাম: গবেষণা কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

২০. পদের নাম: সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

২১. পদের নাম: ভিডিওগ্রাফার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

২২. পদের নাম: সহকারী মাল্টিমিডিয়া ব্যবস্থাপক (প্রোডাকশন)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

২৩. পদের নাম: সহকারী মাল্টিমিডিয়া ব্যবস্থাপক (সংরক্ষণ)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

২৪. পদের নাম: অডিও ভিজ্যুয়াল প্রোগ্রাম অফিসার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

২৫. পদের নাম: শিক্ষা অফিসার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

২৬. পদের নাম: জনসংযোগ কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

২৭. পদের নাম: অডিটরিয়াম ম্যানেজার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

২৮. পদের নাম: লাইব্রেরিয়ান

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

২৯. পদের নাম: প্রকাশনা কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর

৩০. পদের নাম: প্রশাসনিক কর্মকর্তা (প্রশাসন ও সংস্থাপন)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

৩১. পদের নাম: সহকারী নিরাপত্তা অফিসার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

৩২. পদের নাম: সহকারী রেজিস্ট্রেশন অফিসার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

৩৩. পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিসপ্লে অফিসার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

৩৪. পদের নাম: রেপ্লিকা ম্যানুফেকচারার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

৩৫. পদের নাম: সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

৩৬. পদের নাম: ফিল্ম অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

৩৭. পদের নাম: ফিল্ম এডিটর

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

৩৮. পদের নাম: মুভি ক্যামেরাম্যান

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

৩৯. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (পুরকৌশল)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

৪০. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (বৈদ্যুতিক)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

৪১. পদের নাম: সহকারী জনসংযোগ কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

৪২. পদের নাম: সোশ্যাল মিডিয়া সম্পাদক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

৪৩. পদের নাম: ঊর্ধ্বতন প্রদর্শক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

৪৪. পদের নাম: সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩২,২৪০ টাকা (গ্রেড-১১)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

৪৫. পদের নাম: হিসাবরক্ষক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

৪৬. পদের নাম: নিরাপত্তা পরিদর্শক

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

৪৭. পদের নাম: সিসিটিভি পরিবীক্ষক

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

৪৮. পদের নাম: সিসিটিভি ব্যবস্থাপক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

৪৯. পদের নাম: রেজিস্ট্রেশন সহকারী

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

৫০. পদের নাম: সহকারী সংগ্রাহক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

৫১. পদের নাম: গবেষণা সহকারী

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

৫২. পদের নাম: সাউন্ড রেকর্ডিস্ট

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

৫৩. পদের নাম: জনসংযোগ সহকারী

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

৫৪. পদের নাম: সহকারী লাইব্রেরিয়ান কাম-ক্যাটালগার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

৫৫. পদের নাম: মডেলার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

৫৬. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ৮

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

৫৭. পদের নাম: ক্যাশিয়ার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

৫৮. পদের নাম: স্টোর সহকারী

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

৫৯. পদের নাম: রেকর্ড কিপার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

৬০. পদের নাম: বিক্রয় সহকারী

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

৬১. পদের নাম: আইসিটি সহকারী

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

৬২. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ২৫

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

https://july36.gov.bd/notice ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ

৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

