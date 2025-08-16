বাংলাদেশ ব্যাংকের টাকা জাদুঘর–এ খণ্ডকালীন চাকরি, ৫ ঘণ্টা অফিস

বাংলাদেশ ব্যাংকের টাকা জাদুঘর বিভাগে ‘সহকারী কিপার (রসায়নাগার সংরক্ষণ)’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ১টি পদে চুক্তিভিত্তিক খণ্ডকালীন নিয়োগের জন্য বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে।
স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হতে রসায়নবিদ্যায় ৪ (চার) বছরের স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়।
কর্মঘণ্টা: সপ্তাহে প্রতি কর্মদিবসে ন্যূনতম ৫ ঘণ্টা।
বেতন: মাসিক সর্বসাকল্যে বেতন ৩৫,০০০ (টাকা পঁয়ত্রিশ হাজার) মাত্র। উক্ত অর্থের ওপর প্রচলিত হারে আয়কর কর্তন করা হবে। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগকালীন সময়ে কোনোরূপ বর্ধিত বেতন, ভাতা, আগাম, ইনক্রিমেন্ট, বোনাস বা পদোন্নতি প্রদান করা হবে না।
চুক্তির মেয়াদ: যোগদানের তারিখ হতে ৩১/৭/২০২৮ তারিখ পর্যন্ত।
আবেদনের বয়স: (১/৭/২০২৫ তারিখে): সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
আগ্রহী প্রার্থীদের পাসপোর্ট সাইজের ২ কপি ছবি, জীবনবৃত্তান্ত এবং প্রমাণক দলিলাদিসহ (শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র, সম্প্রতি ইস্যুকৃত নাগরিকত্ব সনদ ইত্যাদির সত্যায়িত কপি) আবেদনপত্র পরিচালক (এইচআরডি-১), হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-১০০০ এর বরাবরে সরাসরি/ডাকযোগে/ই-মেইলে (gm.hrd@bb.org.bd) পাঠাতে হবে।
আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনের সুযোগ আগামী ১৭ আগস্ট পর্যন্ত।