বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি, স্নাতক পাসে আবেদন

বেসরকারি প্রাইম ব্যাংক পিএলসিতে ‘অ্যাসোসিয়েট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। অনলাইনে আবেদন চলছে। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক বা সমমান অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।
ব্যাংকের নাম: প্রাইম ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: রিসার্চ অ্যান্ড ইনভেশন
পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
আবেদনের শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকলে আবেদন করা যাবে।
অভিজ্ঞতা: ৫-৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনের বিস্তারিত ও আবেদনের পদ্ধতি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।