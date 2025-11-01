ছবি: প্রথম আলো
নিয়োগ

নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ, পদসংখ্যা ২৭

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩য় থেকে ২০তম গ্রেডে ২৭টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদন শুরুর তারিখ ৩০ অক্টোবর ২০২৫। আবেদন করা যাবে আগামী ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত।

পদের নাম: পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ০৩

পদের নাম: উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব)

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ০৫

পদের নাম: প্রভাষক (বাংলা বিভাগ)

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ০৯

পদের নাম: প্রভাষক (ইংরেজি বিভাগ)

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ০৯

পদের নাম: প্রভাষক (অর্থনীতি বিভাগ)

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ০৯

পদের নাম: প্রভাষক (সিএসই বিভাগ)

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ০৯

পদের নাম: প্রশাসনিক কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড: ১০

পদের নাম: মেডিকেল স্টোরকিপার

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ১৬

পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ১৬

পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ৪

গ্রেড: ২০

পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী

পদসংখ্যা: ১৩

গ্রেড: ২০

আবেদনের নিয়ম

আবেদনপত্র রেজিস্ট্রার দপ্তর, নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়, নেত্রকোনা-২৪০০ ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে। বিলম্বে প্রাপ্ত আবেদন বিবেচনা করা হবে না।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শুরুর তারিখ: ৩০ অক্টোবর ২০২৫;

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৯ নভেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা।

আবেদনের শর্তাবলিসহ বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

