পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে নতুন নিয়োগ, আবেদনের শুরু ১০ নভেম্বর

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় দেশের প্রকৃত বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য নতুন কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি করেছে। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-১ শাখা থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, অনলাইনে আবেদনপত্রের মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে আবেদন করা যাবে।
১. সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৩)
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা
পদের সংখ্যা: ৭
আবেদনের যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রি; কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত; ওয়ার্ড প্রসেসিং, ই-মেইল ও ফ্যাক্স পরিচালনায় দক্ষ; সাঁটলিপিতে সর্বনিম্ন বাংলা-৪৫ শব্দ/মিনিট ও ইংরেজি-৭০ শব্দ/মিনিট; কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন বাংলা-২৫ শব্দ ও ইংরেজি-৩০ শব্দ/মিনিট।
২. অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬)
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
পদের সংখ্যা: ২
আবেদনের যোগ্যতা: স্বীকৃত বোর্ড হতে উচ্চমাধ্যমিক (এইচএসসি) বা সমমান; কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত; কম্পিউটারে ওয়ার্ড প্রসেসিং, ই-মেইল ও ফ্যাক্স পরিচালনায় দক্ষ; কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন বাংলা-২০ ও ইংরেজি-২০ শব্দ/মিনিট।
৩. অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০)
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
পদের সংখ্যা: ২
আবেদনের যোগ্যতা: স্বীকৃত বোর্ড হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) বা সমমান।
সব পদের জন্য আবেদনকারীর বয়স ১৮-৩২ বছর
প্রথম ও দ্বিতীয় পদের ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রার্থীদের জন্য বয়স ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য
সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রার্থীদের অবশ্যই কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি প্রয়োজন
আবেদনপত্রে সর্বশেষ অর্জিত শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ করতে হবে।
সব পদের জন্য লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হবে।
প্রথম ও দ্বিতীয় পদের জন্য ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন।
কোনো পরীক্ষার জন্য টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।
একাধিক পদে আবেদন না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
অনলাইন আবেদন: http://moefcc.teletalk.com.bd তে করতে হবে। প্রার্থীকে অনলাইনে রঙিন ছবি (৩০০×৩০০ পিক্সেল) এবং স্বাক্ষর (৩০০×৮০ পিক্সেল) আপলোড করতে হবে। আবেদন ফি Teletalk SMS-এর মাধ্যমে জমা দিতে হবে।
পরীক্ষার প্রবেশপত্র প্রার্থীকে ওয়েবসাইট, মোবাইল SMS এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে রঙিন প্রিন্ট করে পরীক্ষা ও ব্যবহারিক/মৌখিক পরীক্ষায় অবশ্যই প্রদর্শন করতে হবে। অনলাইনে আবেদন ও ফি জমা–সংক্রান্ত কোনো সমস্যায় Teletalk নম্বর ১২১ অথবা মন্ত্রণালয়ের ই-মেইল ব্যবহার করা যাবে।
আবেদন শুরু: ১০ নভেম্বর ২০২৫ সকাল ১০টা থেকে
আবেদন শেষ: ৩০ নভেম্বর ২০২৫ বিকেল ৫টায়।