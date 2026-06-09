নিয়োগ

নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও কর্মকর্তা পদে নিয়োগ

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক ঢাকা

নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও কর্মকর্তা পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। মোট পদসংখ্যা ৮। আবেদনের শেষ তারিখ ২৯ জুন ২০২৬।

পদের নাম ও বিবরণ

১. সহযোগী অধ্যাপক

বিভাগ ও পদসংখ্যা: আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ-১, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল বিভাগ-১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-৪) ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা।

২. সহকারী অধ্যাপক

বিভাগ ও পদসংখ্যা: আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ-১, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ-১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-৬) ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

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৩. প্রভাষক

বিভাগ ও পদসংখ্যা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ-১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

৪. পরিচালক

বিভাগ ও পদসংখ্যা: পরিকল্পনা ও উন্নয়ন-১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-৩) ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা।

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৫. উপপরিচালক

বিভাগ ও পদসংখ্যা: অর্থ ও হিসাব-১

বেতন গ্রেড

(গ্রেড-৫) ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা।

৬. সহকারী প্রকৌশলী

বিভাগ ও পদসংখ্যা: ইলেকট্রিক্যাল-১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

আবেদনের নিয়ম

ডাকযোগে/সশরীর রেজিস্ট্রার দপ্তর, নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়, নেত্রকোনা-২৪০০ ঠিকানায় ৫ সেট আবেদনপত্র পৌঁছাতে হবে। নির্ধারিত আবেদনপত্র ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে হবে।

এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইন আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে।

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আবেদন ফি

২০০ টাকা (সব পদের জন্য)।

আবেদনের শেষ তারিখ

আবেদন শুরু: ৯ জুন ২০২৬

আবেদন শেষ: ২৯ জুন ২০২৬

আবেদনের শর্তাবলিসহ বিস্তারিত ওয়েবসাইটে যাবে।

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