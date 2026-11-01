ইউরোপের ঘণ্টাপ্রতি বেতন যে ১০ দেশে সবচেয়ে বেশি

কোথায় কর্মজীবন গড়ে তুলবেন, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে শুধু মোট বেতনের পরিমাণ বিবেচনা করলেই চলে না। কর ও অন্যান্য বাধ্যতামূলক কর্তন শেষে একজন কর্মীর হাতে কত টাকা থাকে, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ।
ইউরোস্ট্যাটের তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি তালিকায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের যেসব দেশে কর্মীদের গড় ঘণ্টাপ্রতি কর-পরবর্তী বেতন সবচেয়ে বেশি, সেগুলো তুলে ধরা হয়েছে।
১০. সুইডেন: ২৯.৫ ইউরো (প্রায় ৪,০৯৮ টাকা)
উদ্ভাবন, আধুনিক কর্মসংস্কৃতি ও কর্মক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত সমতাভিত্তিক সম্পর্কের জন্য সুইডেন পরিচিত। তবে প্রতিযোগিতামূলক বেতন থাকা সত্ত্বেও ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে বেকারত্বের হার অন্যতম বেশি।
৯. ফ্রান্স: ৩০ ইউরো (প্রায় ৪,১৬৮ টাকা)
শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার দীর্ঘ ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক ও বহুমুখী অর্থনীতির সমন্বয় ঘটিয়েছে ফ্রান্স। দেশটিতে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ কাটা হলেও কর্মীদের কর-পরবর্তী বেতন তুলনামূলক বেশি।
৮. ফিনল্যান্ড: ৩২.৬ ইউরো (প্রায় ৪,৫২৯ টাকা)
উচ্চ বেতন ও বিশ্বমানের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য ফিনল্যান্ড পরিচিত। তবে দেশটির শ্রমবাজার বর্তমানে উল্লেখযোগ্য চাপের মুখে রয়েছে।
৭. অস্ট্রিয়া: ৩৩.৮ ইউরো (প্রায় ৪,৬৯৬ টাকা)
অস্ট্রিয়া উচ্চ কর্মদক্ষতাসম্পন্ন সামাজিক বাজার অর্থনীতির জন্য পরিচিত। বিশেষায়িত উৎপাদনশিল্প ও পর্যটন খাতের ওপর দেশটির গুরুত্ব কর্মীদের আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখে।
৬. জার্মানি: ৩৪.৫ ইউরো (প্রায় ৪,৭৯৩ টাকা)
ইউরোপের শিল্প অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি জার্মানি। দেশটি কর্মীদের জন্য স্থিতিশীল ও আকর্ষণীয় কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করে।
৫. নেদারল্যান্ডস: ৩৬.৩ ইউরো (প্রায় ৫,০৪৩ টাকা)
বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পণ্য পরিবহন ও সরবরাহকেন্দ্র হিসেবে নেদারল্যান্ডসের অবস্থান শক্তিশালী। অর্থনৈতিক সহযোগিতার সংস্কৃতিও দেশটির স্থিতিশীলতায় ভূমিকা রাখে।
৪. আয়ারল্যান্ড: ৩৬.৬ ইউরো (প্রায় ৫,০৮৫ টাকা)
প্রযুক্তি ও ওষুধশিল্পের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার মধ্য দিয়ে আয়ারল্যান্ডের অর্থনীতি উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়েছে। এর প্রতিফলন দেখা যায় কর্মীদের প্রতিযোগিতামূলক কর-পরবর্তী বেতনে।
৩. বেলজিয়াম: ৩৭.১ ইউরো (প্রায় ৫,১৫৫ টাকা)
দেশটির করব্যবস্থা জটিল হলেও কর পরিশোধের পর কর্মীদের ঘণ্টাপ্রতি আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বেতন সমন্বয়ের বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা কর্মীদের আয় ধরে রাখতে সহায়তা করে।
২. ডেনমার্ক: ৪৪.৭ ইউরো (প্রায় ৬,২১১ টাকা)
ডেনমার্কে নমনীয় শ্রমবাজারের পাশাপাশি শক্তিশালী সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থা রয়েছে। দেশটির কর্মীরা কাজ ও ব্যক্তিজীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার সুযোগ পান।
১. লুক্সেমবার্গ: ৪৯.৭ ইউরো (প্রায় ৬,৯০৬ টাকা)
ইউরোপের ক্ষুদ্র এই দেশটি আর্থিক খাতে শক্তিশালী অবস্থানের কারণে তালিকার শীর্ষে রয়েছে। উচ্চ ঘণ্টাপ্রতি বেতনের পাশাপাশি দেশটিতে রয়েছে শক্তিশালী সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক কর্মপরিবেশ।