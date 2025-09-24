স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
নিয়োগ

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরি, নেবে ৪৫ জন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

স্বাস্থ্য ও পরিববার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের আওতায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন ঝালকাঠি সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৭ ধরনের পদে ৪৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে ঝালকাঠি সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে। ১১ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ঝালকাঠি জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা এই নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন।

পদের বিবরণ—

১. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

২. পদের নাম: সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

৩. পদের নাম: পরিসংখ্যানবিদ।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: পরিসংখ্যান/গণিত/অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

৪. পদের নাম: অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।

৫. পদের নাম: স্টোর কিপার।

পদসংখ্যা: ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

৬. পদের নাম: স্বাস্থ্য সহকারী।

পদসংখ্যা: ৩৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

৭. পদের নাম: ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন স্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আবেদন করতে হবে অনলাইনে। আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৮ অক্টোবর, ২০২৫।

