এআই/প্রথম আলো
এআই/প্রথম আলো
নিয়োগ

রাজউকে ৯ম থেকে ১৭ গ্রেডে চাকরি, ১৩৬ পদের আবেদন শুরু ৮ জুন

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) রাজস্ব খাতভুক্ত ৯ থেকে ১৭ গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৩২ ক্যাটাগরির ১৩৬টি পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ৭ জুলাই ২০২৬।

পদের নাম ও বিবরণ

১. সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

পদসংখ্যা: ৫

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

২. সহকারী পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি)

পদসংখ্যা: ৪

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

৩. সহকারী পরিচালক (হিসাব)

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

৪. সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ ও প্রটোকল)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

৫. সহকারী পরিচালক (ভূমি ব্যবহার)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

৬. সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)

পদসংখ্যা: ১৪

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

৭. সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

পদসংখ্যা: ৩

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

৮. সহকারী অথরাইজড অফিসার

পদসংখ্যা: ১১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

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৯. সহকারী নগর–পরিকল্পনাবিদ

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

১০. সহকারী স্থপতি

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

১১. সহকারী আইন কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

১২. উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)

পদসংখ্যা: ১০

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

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১৩. উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

১৪. উপসহকারী প্রকৌশলী (বৈদ্যুতিক)

পদসংখ্যা: ৩

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

১৫. প্রধান ইমারত পরিদর্শক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

১৬. ইমারত পরিদর্শক

পদসংখ্যা: ৭

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

১৭. তত্ত্বাবধায়ক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

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১৮. হিসাবরক্ষক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)

১৯. সহকারী পরিসংখানবিদ

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)

২০. ফোরম্যান (যান্ত্রিক)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)

২১. ফোরম্যান (বৈদ্যুতিক)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)

২২. কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ৪

বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)

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২৩. ঊর্ধ্বতন হিসাব সহকারী

পদসংখ্যা: ৬

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

২৪. উচ্চমান সহকারী

পদসংখ্যা: ৪

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

২৫. সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ৫

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

২৬. নিরাপত্তা তত্ত্বাবধায়ক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

২৭. সার্ভেয়ার

পদসংখ্যা: ১১

বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৫)

২৮. অপারেটর (হেভি ভেহিক্যাল)

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৫)

২৯. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ১৩

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

৩০. কনিষ্ঠ হিসাব সহকারী

পদসংখ্যা: ১০

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

৩১. ট্রান্সপোর্ট সুপারভাইজার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

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৩২. ট্রেসার (রেখাকার)

পদসংখ্যা: ৫

বেতন স্কেল: ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা (গ্রেড-১৭)

বয়সসীমা

৭ জুন ২০২৬ তারিখে সর্বোচ্চ ৩২ বছর (১৫ নম্বর পদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩৫ বছর)।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীগণ http:orajuk.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে আবেদন ফরম পূরণ করতে পারবেন।

আবেদন ফি

১ থেকে ১৭ নম্বর পদ: ২১২ টাকা।

১৮ থেকে ২১ নম্বর পদ: ১৬৮ টাকা।

২১ থেকে ৩১ নম্বর পদ: ১১২ টাকা।

৩২ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা।

**সব গ্রেডের পদের ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণির (ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থী) প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি ৫৬ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ৮ জুন ২০২৬, সকাল ১০:০০টা।

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ৭ জুলাই ২০২৬, বিকেল ৫:০০ টা।

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।

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