ইডকলে ‘সিনিয়র অফিসার’ পদে নিয়োগ, বিবিএ অথবা এমবিএতে আবেদন, বেতন ১০৫,৮৩৯ টাকা

প্রথম আলো ডেস্ক

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড ইডকল (আইডিসিওএল) ‘সিনিয়র অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ/এমবিএ অথবা এমএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (আইডিসিওএল)

বিভাগের নাম: ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড এনার্জি এফিসিয়েন্সি ফাইন্যান্স

পদের নাম: সিনিয়র অফিসার

পদসংখ্যা: ২ জন

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ অথবা এমএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে। এসব পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ–৩ থাকতে হবে। সিনিয়র অফিসার পদে আবেদন করতে চাইলে—

অভিজ্ঞতা: চাকরিতে ন্যূনতম ২ থেকে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন

বেতন: ১০৫,৮৩৯ টাকা। বেতনের পাশাপাশি উৎসব বোনাস, গ্র্যাচুইটিসহ অন্য সুবিধা থাকবে।

বয়স: নির্ধারিত নয়

কর্মস্থল: যেকোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা আবেদনের পদ্ধতি ও আবদেনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (আইডিসিওএল) পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

