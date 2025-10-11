বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জনবল নিয়োগ দেবে। পদের নাম ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রজেক্ট অফিসার’।
নিয়োগ

রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে চাকরি, বেতন ৪৫ হাজার টাকা

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জনবল নিয়োগ দেবে। পদের নাম ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রজেক্ট অফিসার’। এ পদে নিয়োগ পেতে আগ্রহীরা ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: অ্যান্টিসিপেটরি অ্যাকশন

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রজেক্ট অফিসার

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রি থাকতে হবে

অভিজ্ঞতা: ১ বছর

বেতন: ৪৫ হাজার টাকা

বয়স: নির্ধারিত নয়

কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

