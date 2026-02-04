নিয়োগ

আশা নেবে জুনিয়র লোন অফিসার, পদ ১,৪৫৫ ও বেতন শুরু ২৩,৯০৯ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ‘আশা’য় ‘জুনিয়র লোন অফিসার’ পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। দেশের ২২টি জেলায় মোট শূন্য পদ ১ হাজার ৪৫৫। আবেদনের শেষ তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: জুনিয়র লোন অফিসার

পদসংখ্যা: ১,৪৫৫

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো দুটি পাবলিক পরীক্ষায় ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি/জিপিএ ২.৫০ (৫.০০–এর মধ্যে) অথবা ২.০০ (৪.০০–এর মধ্যে) থাকতে হবে।

বয়স

সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

মাসিক বেতন

শিক্ষানবিশের সময় সাকল্যে ২৩ হাজার ৯০৯ টাকা এবং স্থায়ী হিসেবে ৩০ হাজার ২৯৭ টাকা।

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র ‘প্রেসিডেন্ট–আশা’ বরাবর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের ঠিকানায় ডাকযোগে প্রেরণ করতে হবে। খামের ওপর প্রার্থীকে অবশ্যই নিজ জেলা ও পদবির নাম লিখতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বিশেষ নির্দেশনা

১. বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত জেলার স্থায়ী বাসিন্দারাই আবেদন করতে পারবেন।

২. এমআরএ–এ নিবন্ধিত স্বনামধন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ন্যূনতম দুই বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতাধারী যোগ্য প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নিয়োগের প্রক্রিয়া শেষে সরাসরি ‘লোন অফিসার (এলও)’ পদে নিয়োগ প্রদান করা হতে পারে। এলও হিসেবে নিয়োগ পাওয়া প্রার্থীদের জন্য শিক্ষানবিশের সময় সাকল্যে মাসিক বেতন হবে ২৭ হাজার ২৪০ টাকা এবং স্থায়ী হিসেবে মাসিক বেতন হবে ৩৪ হাজার ১৪৬ টাকা।

