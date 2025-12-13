রেডক্রসে চাকরি, বেতন ৬০ হাজার

রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্টে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার (ফিন্যান্স অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) পদে জনবল নিয়োগে আবেদন ১১ ডিসেম্বর থেকেই শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেডক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার (ফিন্যান্স অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)
পদসংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকলে আবেদন করা যাবে।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ বছর
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই
কর্মস্থল: কক্সবাজার
বেতন: ৬০ হাজার টাকা (মাসিক)
অন্যান্য সুবিধা: উৎসব বোনাস, জীবন ও চিকিৎসা বিমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং গ্র্যাচুইটি, পরিবহন ভাতা, শিশু শিক্ষা ভাতা এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী আরও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।
আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও আবেদনের বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ক্লিক https://bdjobs.com/jobs/details/1439239?ln=1 করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫