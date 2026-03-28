বিএমইটি নেবে ৫০ ভাষা প্রশিক্ষক, ঘণ্টায় সম্মানী ৮০০ টাকা, আবেদন শেষ ২০ এপ্রিল

সরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলোতে (টিটিসি) ভাষা শিক্ষা কোর্স পরিচালনার জন্য ৫০ জন অতিথি ভাষা প্রশিক্ষক নিয়োগ দেবে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)। জাপানিজ, রাশিয়ান, ফ্রেঞ্চ ও ইটালিয়ান—এই চার ভাষায় দক্ষ প্রার্থীরা প্যানেল তৈরির এ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন। আগ্রহী প্রার্থীদের ২০ এপ্রিলের মধ্যে ডাকযোগে আবেদন করতে হবে।
পদের বিবরণ ও সংখ্যা
মোট ৫০টি পদের মধ্যে রয়েছে:
জাপানিজ ভাষা: ৪০ জন।
রাশিয়ান ভাষা: ২ জন।
ফ্রেঞ্চ ভাষা: ২ জন।
ইটালিয়ান ভাষা: ৬ জন।
যোগ্যতা ও সম্মানী
জাপানিজ ভাষার ক্ষেত্রে ন্যূনতম এইচএসসি পাসসহ JLPT N3/সমমান লেভেল পাস হতে হবে। রাশিয়ান ও ফ্রেঞ্চ ভাষার ক্ষেত্রে ভাষাগত দক্ষতা পরীক্ষায় Level-B1/সমমান পাস হতে হবে। ইটালিয়ান ভাষাগত দক্ষতা পরীক্ষায় ন্যূনতম Level-A2 পাস থাকতে হবে।
সংশ্লিষ্ট দেশে তিন বছরের অধিক সময় অবস্থানকারী/স্বনামধন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বছরের অধিক সময় ভাষা প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারীরা অগ্রাধিকার পাবেন।
নিযুক্ত প্রশিক্ষকেরা প্রতি ঘণ্টার জন্য ৮০০ টাকা সম্মানী পাবেন। তবে এক দিনে সর্বোচ্চ ৪ ঘণ্টার সম্মানী প্রাপ্য হবেন।
আবেদনের প্রক্রিয়া
আগ্রহী প্রার্থীদের বিএমইটির ওয়েবসাইট থেকে নির্ধারিত ফরম ডাউনলোড করে পূরণ করতে হবে। আবেদনপত্রের স্ক্যান কপি অনলাইনে পাঠানোর পাশাপাশি শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সব সনদের সত্যায়িত অনুলিপিসহ মূল আবেদনপত্র ডাকযোগে পাঠাতে হবে। সরাসরি কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না।
আবেদনের ঠিকানা: মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
পরীক্ষার সময়সূচি
*সব ভাষার লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা আগামী ২৪ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে।
*পরীক্ষাকেন্দ্র: ঢাকার মিরপুরের ‘ঢাকা টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট’(ডিটিটিটিআই)
আবেদনের শেষ তারিখ
২০ এপ্রিল ২০২৬।