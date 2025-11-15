ভিজিটিং লেকচারার নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমিতে দুই ক্যাটাগরির পদে ভিজিটিং লেকচারার নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদন করতে হবে ডাকযোগে এবং ই–মেইলে। আবেদনের শেষ সময় ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫।
পদের নাম ও বিবরণ
১. নৌ প্রশিক্ষক
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রথম শ্রেণির ডেক অফিসার (কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট ক্লাস-১ আনলিমিটেড) এবং বিদেশগামী বাণিজ্যিক জাহাজে (ক্যাপ্টেন) হিসেবে কমপক্ষে ছয় মাসের চাকরি।
২. প্রকৌশলী প্রশিক্ষক
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রথম শ্রেণির মেরিন ইঞ্জিনিয়ার অফিসার (কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট ক্লাস-১ আনলিমিটেড) এবং বিদেশগামী বাণিজ্যিক জাহাজে প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে কমপক্ষে ছয় মাসের চাকরি।
আবেদনের নিয়ম
সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র, অভিজ্ঞতার সনদের কপি ও সম্প্রতি তোলা দুইড কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবিসহ আবেদনপত্র ‘কমান্ড্যান্ট, বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম’ বরাবর ডাকযোগে ও ই–মেইলে (commandant@macademy.gov.bd) প্রেরণ করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
১৫ ডিসেম্বর ২০২৫