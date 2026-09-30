যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন চাকরি, পদ ৪৩

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন ১৬তম থেকে ২০তম গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৪৩। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর ২০২৬।
১. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (জেলা ক্রীড়া অফিস)
পদসংখ্যা: ৯
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
২. পদের নাম: ক্যাশিয়ার (সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ)
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
৩. পদের নাম: ড্রাইভার (গাড়িচালক) (সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ)
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
৪. পদের নাম: অফিস সহায়ক (ক্রীড়া পরিদপ্তর ও জেলা ক্রীড়া অফিস)
পদসংখ্যা: ২৬
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৫০০ টাকা।
৫. পদের নাম: অফিস সহায়ক (সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ)
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৫০০ টাকা।
৬. পদের নাম: গ্রাউন্ডসম্যান (অফিস সহায়ক) (সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৫০০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদন শুরু: ১ অক্টোবর ২০২৬, সকাল ১০টা;
আবেদন শেষ: ৩০ অক্টোবর ২০২৬, বিকেল ৪টা।
বিস্তারিত দেখুন ওয়েবসাইটে।