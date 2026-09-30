নিয়োগ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন চাকরি, পদ ৪৩

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন ১৬তম থেকে ২০তম গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৪৩। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (জেলা ক্রীড়া অফিস)

পদসংখ্যা: ৯

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।

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২. পদের নাম: ক্যাশিয়ার (সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ)

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।

৩. পদের নাম: ড্রাইভার (গাড়িচালক) (সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ)

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।

৪. পদের নাম: অফিস সহায়ক (ক্রীড়া পরিদপ্তর ও জেলা ক্রীড়া অফিস)

পদসংখ্যা: ২৬

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৫০০ টাকা।

৫. পদের নাম: অফিস সহায়ক (সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ)

পদসংখ্যা: ৩

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৫০০ টাকা।

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৬. পদের নাম: গ্রাউন্ডসম্যান (অফিস সহায়ক) (সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৫০০ টাকা।

আবেদনের নিয়ম

ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শুরু: ১ অক্টোবর ২০২৬, সকাল ১০টা;

আবেদন শেষ: ৩০ অক্টোবর ২০২৬, বিকেল ৪টা।

বিস্তারিত দেখুন ওয়েবসাইটে

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